«Аль-Фаджр»: Благодаря мудрости и дальновидности Ильхам Алиев ведет Азербайджан к более безопасному, стабильному и благополучному будущему

В номере за 24 декабря авторитетной газеты «Аль-Фаджр», имеющей широкую читательскую аудиторию в Объединенных Арабских Эмиратах, опубликована статья главного редактора этого издания, доктора Шарифа Аль-Басила «Благодаря мудрости и дальновидности Ильхам Алиев ведет Азербайджан к более безопасному, стабильному и благополучному будущему».

Газета посвятила целую полосу Президенту Азербайджана, работе, проводимой им во имя родины и народа.

Отметив, что за 26 лет независимости Азербайджан завоевал большие и всесторонние достижения в политической, экономической, торговой, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах, автор пишет, что за минувший период страна заняла достойное место в международном сообществе, стала одним из важных акторов на мировой арене, играет значимую роль в укреплении мира на региональном и международном уровне.

Подчеркнув, что многие уже признают Азербайджан как важную страну Южного Кавказа и Евразии, автор отмечает, что азербайджанский народ относится к Президенту Ильхаму Алиеву как к национальному символу, завоевавшему большие успехи как внутри страны, так и за ее пределами. Ильхам Алиев вывел Азербайджан в ряд развитых стран, повысил жизненный уровень и благосостояние населения.

Главный редактор подчеркивает, что доверие народа к Президенту Ильхаму Алиеву сформировалось благодаря развитию государственных ресурсов, осуществлению крупномасштабных государственных проектов, созданию новых рабочих мест, проводимой им дальновидной политики и целенаправленной стратегии. Эта политика воодушевляет молодежь, вдохновляет юношей и девушек к активной деятельности во всех жизненных сферах. Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, служит исключительно интересам народа, Азербайджан достиг последовательных успехов во внешней политике. Автор доводит до внимания читателей, что Азербайджан, преодолевший большой путь развития, уверенными шагами продвигается в будущее.

Отметив, что день рождения Президента Ильхама Алиева – это знаменательная дата для каждого азербайджанца, вызывающая чувство гордости и чести, автор пишет, что глава государства пользуется высоким авторитетом не только в стране, но и на международной арене. Сообщается, что Президент Ильхам Алиев удостоен многочисленных орденов и медалей зарубежных государств и авторитетных международных организаций – ордена Короля Абдулазиза, «Мубарак аль-Кабир» Кувейта, Почетного легиона Франции, «Звезда» Румынии, «Честь» Грузии, а также награды «Самый успешный государственный деятель десятилетия в тюркоязычных республиках», международной премии «Достойный друг Балкан».

Обращаясь к жизненному пути и деятельности Президента Ильхама Алиева, автор сообщает, что он родился 24 декабря 1961 года в интеллигентной семье, окончил Московский государственный университет международных отношений (МГИМО), является доктором исторических наук, преподавал в родном вузе. В статье отмечается, что в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев по настоятельному требованию азербайджанского народа возвратился к руководству республикой, спас страну от хаоса и анархии. Пришедший к власти после великого лидера Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс отца.

Говоря о жизненном пути и политической карьере Ильхама Алиева, автор информирует читателей о том, что он сначала был избран заместителем председателя, а затем первым заместителем председателя партии «Ени Азербайджан», в 2001-2003 годах руководил делегацией Милли Меджлиса в ПАСЕ, в январе 2003 года был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом бюро, а в 4 августа 2003 года был назначен на должность премьер-министра. Сообщается, что Ильхам Алиев собрал в целом 79,46 процента голосов избирателей на президентских выборах, проведенных в Азербайджане в прозрачных условиях 15 октября 2003 года.

Доведя до внимания читателей концептуальные моменты выступления Президента Азербайджана на церемонии инаугурации 31 октября, доктор Шариф Аль-Басил пишет, что в годы правления Ильхама Алиева кардинально снизился уровень бедности и безработицы, открылись новые рабочие места, увеличились валютные запасы, ВВП, началась реализация круномасштабных проектов. Сообщается, что начал действовать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, отмечаются проекты «Южный газовый коридор», «Шахдениз-2», ТАNАP и TAP, подчеркивается растущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Рассказывая об открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автор называет это новым проектом для процветания Евразийского региона, отмечает, что эта железнодорожная линия восстанавливает древний Шелковый путь на стальных магистралях. Таким образом упростится выход стран Центральной Азии, а также Афганистана в Европу и на мировые рынки, дорога позволит перевозить 3 миллиона пассажиров и 17 миллионов тонн грузов в год, окажет большое влияние на увеличение туристического потока в регион.

Отметив, что резкое падение цен на нефть на мировом рынке создало кризисную ситуацию во многих странах-экспортерах нефти, автор подчеркивает, что благодаря дальновидности Президента Ильхама Алиева Азербайджан не пострадал от глобального экономического кризиса. В стране дан толчок развитию ненефтяного сектора, выполняется конкретный план мер по снижению нефтезависимости.

Затронув военное положение нашей страны, автор подчеркивает, что по уровню боеспособности, технической оснащенности, вооружению и боеприпасам азербайджанская армия – одна из сильнейших в регионе и способна отразить любую агрессию.

Отмечая, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс великого лидера Гейдара Алиева, автор пишет, что сегодня Азербайджан создал равноправные партнерские связи со всеми государствами мира, за исключением Армении, в 2012-2013 годах при поддержке 155 государств был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, стал членом ряда международных организаций, в частности Движения неприсоединения, Африканского Союза.

В статье отмечается, что Азербайджан – уникальная страна, расположенная на пересечении различных цивилизаций и культур, и как член европейских организаций, совмещая в себе ценности обеих цивилизаций, играет роль моста между Востоком и Западом, регулярно проводит ряд международных форумов и диалогов. Автор напоминает о том, что в мае 2017 года под руководством Президента Ильхама Алиева в Баку был проведен 4-й Всемирный форум по межкультурному диалогу с участием ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Совета Европы, ИСЕСКО и других авторитетных международных организаций.

Сообщая, что Азербайджан известен в мире и как спортивная страна, автор пишет, что в последние годы в стране успешно прошли такие престижные спортивные соревнования, как первые Европейские игры, Всемирная шахматная олимпиада, Формула-1, а летом нынешнего года в Баку были проведены IV Игры исламской солидарности.

Отмечая организованные за период президентства Ильхама Алиева многочисленные культурные, гуманитарные, экономические и спортивные мероприятия, автор пишет, что страна приобрела богатый опыт в этой сфере, подчеркивает неоценимую роль в организации этих мероприятий на высоком уровне Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Доводится до внимания, что Азербайджан выдвинул кандидатуру Баку на проведение международной выставки ЕХРО-2025, отмечается, что это мероприятие под руководством Мехрибан Алиевой, отличающейся организаторскими способностями, оставит след в истории.

Автор сообщает, что Азербайджан, намеревающийся провести ЕХРО-2025, проявляет особое внимание к выставке ЕХРО-2020, предстоящей в Дубае, подчеркивает, что наша страна первой подтвердила участие в этой выставке.

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