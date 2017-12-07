Актер Мурат Йылдырым и марокканская королева красоты ждут первенца – ФОТО

Турецкие СМИ сообщают о возможном прибавлении в семье актера и телеведущего Мурата Йылдырыма и его супруги - марокканской королевы красоты Имане Эльбани.

Папарацци подкараулили М.Йылдырыма с супругой, выходящими из клиники. «У нас все отлично. Мы здесь для прохождения обследования», - заявил актер, отвечая на вопросы представителей турецких СМИ о возможном прибавлении в семье.

По информации СМИ, Имане Эльбани находится на третьем месяце беременности, однако никаких официальных заявлений в связи с этим ни она, ни ее супруг не делают.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2016 года попросил для популярного турецкого киноактера Мурата Йылдырыма руки его возлюбленной Имане Эльбани, посредством FaceTime связавшись с отцом девушки. Пара сыграла две свадьбы – в Турции и Марокко.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Ntv.com.tr