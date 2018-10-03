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Актер из популярных сериалов задержан за разврат в Сети с несовершеннолетним – ФОТО

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 585
Актер из популярных сериалов задержан за разврат в Сети с несовершеннолетним – ФОТО

По подозрению в развратных действиях и распространении порнографических материалов задержан 44-летний житель российской столицы актер Михаил Фатеев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Vesti.ru, в июле мужчина переписывался по Интернету на интимные темы с несовершеннолетним юношей, предлагая ему встретиться и продолжить общение. Кроме того, он отправлял несовершеннолетнему порнографические изображения.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение - следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Отметим, что подозреваемый Михаил Фатеев  является известным российским актером Театра Романа Виктюка – он также снимался в десятках российских сериалов, в том числе в популярном сериале «Глухарь».

В.Ф, Г.Р.

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