Актер Джонатан Риз-Майерс задержан после скандала с женой в самолете – ФОТО

Ирландский киноактер Джонатан Риз Майерс был задержан после скандала с женой на борту самолета авиакомпании American Airlines.

«Обладатель «Золотого глобуса» за роль Элвиса Пресли в сериале «Элвис», звезда сериалов «Тюдоры» и «Викинги» Джонатан Риз Майерс, его супруга Мара и годовалый сын летели рейсом авиакомпании American Airlines из Майами в Лос-Анджелес.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail, 40-летний Джонатан Риз Майерс был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса из-за скандального поведения в самолете, устроив словесную перепалку с женой, заставившую нервничать остальных пассажиров. Кроме того, актер распивал алкоголь и курил электронную сигарету на борту, но убрал ее после просьбы стюарда.

В ходе ссоры пара не прибегала к физическому насилию, но сотрудники American Airlines попросили вмешаться полицию – конфликт разрешился мирным путем, после объяснения обстоятельств полиция отпустила задержанного актера и его семью.

Ф.В, Г.Р.