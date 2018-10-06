Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска

Акции Tesla упали на торгах в пятницу на семь процентов после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

В четверг Маск в Twitter обвинил SEC в спекуляциях. "Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу", — написал бизнесмен, с иронией переосмыслив аббревиатуру регулятора.

Ранее Маск и Комиссия пришли к соглашению по предъявленному бизнесмену обвинению в мошенничестве. Спор возник после сообщения основателя Tesla в Twitter о намерении сделать компанию непубличной. Это привело к падению стоимости бумаг компании на 12%.

Бизнесмена оштрафовали на 20 миллионов долларов, и такой же штраф должна будет выплатить сама Tesla. Также Маск будет вынужден уйти с поста председателя совета директоров и не занимать его как минимум три года. При этом он останется руководителем компании.

При этом в Tesla появятся два новых независимых директора. Согласно другому пункту соглашения компания введет дополнительные меры контроля и наблюдения за высказываниями Маска.

РИА Новости