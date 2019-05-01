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Академик Зияд Самедзаде стал почетным гостем CEO Lunch Baku – ФОТО

Сегодня в 18:43 ~ 2 минуты на чтение 492
Академик Зияд Самедзаде стал почетным гостем CEO Lunch Baku – ФОТО

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджанской Республики академик Зияд Самедзаде принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 1 мая  в отеле Hyatt Regency Baku.

CEO Lunch открыл первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Затем выступил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Он проинформировал участников встречи о совершенствовании законодательной базы в экономической сфере и работе над разрабатываемыми парламентской комиссией новыми законопроектами. Академик сказал о важности продолжения мер по развитию финансовой сферы, в том числе банковской и страховой систем.

Он также подчеркнул важность реформирования бюджетной системы, в частности, увеличения бюджетных расходов, которые в Азербайджане в разы ниже в сравнении с развитыми странами. Зияд  Самедзаде выразил свое мнение к влиянию роста нефтяных цен на социально-экономическую жизнь в стране, рассказал о роли государства в реализации всех социально-значимых проектов и событий в стране.

Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с парламентским комитетом.

На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба в налоговой и таможенной сферах, а также вопросы, связанные с улучшением инвестиционного и делового климата. Участники CEO Lunch Baku также могли получить ответы на интересующие вопросы.

На мероприятии Зияду Самедзаде вручен сертификат почетного члена Caspian European Club.  Вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club.

В работе CEO Lunch в качестве почетного гостя также принял участие глава Спортивно-оздоровительного клуба МЧС Азербайджана Физули Мусаев.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 

Основателем и первым председателем Caspian European Club является Его превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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