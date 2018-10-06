Аида Имангулиева — первый профессор-востоковед в Азербайджане

«Какой образ возникает у вас перед глазами при упоминании азербайджанской женщины? Домохозяйка, прекрасная мать и жена? Чтобы развеять этот стереотип, я расскажу вам о первой исследовательнице арабской литературы нового периода в азербайджанском востоковедении Аиде Имангулиевой.

10 октября в Азербайджане отмечают очередной день рождения этой женщины удивительной судьбы», - говорится в статье собственного корреспондента АЗЕРТАДЖ в Российской Федерации Фариды Абдуллаевой, опубликованной на сайте российского интернет-издания www.russia-on.ru.

В статье отмечается, что доктор филологических наук, профессор Аида Имангулиева родилась в Баку, в семье известного в Азербайджане журналиста, педагога, заслуженного деятеля науки Насира Имангулиева. Насир Имангулиев был основоположником популярной в середине XX века вечерней газеты «Бакы» и «Баку». В те годы, когда не было интернета и разных новостных телеканалов, бакинцы после работы стояли в очередь перед киосками, чтобы купить газету «Баку», которая поступала в продажу в вечерние часы. И наверное многие, кто связан с журналистикой, знают, что в прошлом веке выпускать ежедневную газету, где собрана актуальная информация за день, было не легко. Насир Имангулиев также преподавал на факультете журналистики тогда еще Азербайджанского государственного университета (сейчас Бакинский государственный университет). И можно сказать, что многие азербайджанские журналисты среднего поколения - студенты Насир муаллима.

Аида ханум после окончания средней школы с золотой медалью стала одной из первых студентов только что открывшегося арабского отделения факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета, а затем продолжила учебу в институте «Народов Азии» бывшей АН СССР.

Она была первой женщиной, возглавившей Институт востоковедения Академии наук Азербайджана, членом Всесоюзного общества востоковедов, а также членом Всесоюзного координационного совета по исследованию восточной литературы в СССР, являлась одним из создателей основного курса по новой арабской литературе в Азербайджане и во всем бывшем Советском Союзе. А.Имангулиева - автор трех монографий («Михаил Нуайме и Ассоциация пера», «Джубран Халиль Джубран», «Корифеи новоарабской литературы»), более 70 научных статей и редактор многих статей, написанных о восточной литературе. Профессор А.Имангулиева достойно, на высочайшем уровне представляла востоковедение Азербайджана во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Аида Имангулиева была прекрасной дочерью, женой и матерью. Муж А.Имангулиевой Ариф Пашаев – видный ученый в области физики, ректор Национальной академии авиации. В семье выросли две дочери. Старшая дочь — Наргиз Пашаева тоже посвятила себя науке, она академик, является ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, вице-президентом Национальной Академии наук Азербайджана. Вторая дочь – Мехрибан Алиева Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Мехрибан Алиева завоевала любовь миллионов людей. Она много занимается благотворительностью, ее часто можно видеть рядом с людьми, особенно детьми, нуждающимися в помощи и заботе. В интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос корреспондента «Вы плачете?», Мехрибан ханум ответила: «Редко и никогда публично. Когда мне было 27 лет, я потеряла маму. Я потеряла маму, которой было всего 53 года. Она была невероятно красивая, сильная, счастливая женщина. Она была первым профессором-востоковедом в Азербайджане, возглавляла Институт востоковедения. В течение 6 месяцев у меня на глазах, у меня на руках этого человека не стало. Наверное, мои основные слезы были выплаканы тогда. Эта потеря меня, наверное, закалила очень сильно».

К сожалению, Аида ханум очень рано ушла из жизни, не дожив и до 53 лет. Обладавшая нежной и сострадательной душой, эта женщина-ученый интересовалась проблемами окружавших ее людей, была заботлива и ласкова со всеми. Несмотря на разностороннюю творческую и общественную деятельность, она была прекрасной женой, сохранявшей присущую восточной женщине душевную тонкость, доброй матерью, заботливой бабушкой, истинной аристократкой. Сегодня жизнь Аиды Имангулиевой продолжается в ее детях, внуках, а память о ней в ее ученых трудах.