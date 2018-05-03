Ахлиман Амирасланов: «С помощью врачей широко распространялись лекарства низкого качества»

Будут наказаны лица, распространявшие некачественные лекарственные препараты.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявил его председатель Ахлиман Амирасланов.

По его словам, как известно из СМИ, Генеральная прокуратура республики и Главное управление по борьбе с коррупцией выявили ряд лиц, распространявших некачественные лекарственные препараты.

«Некоторые лица, войдя в преступный сговор с врачами, широко распространяли лекарства низкого качества, что приводило к неблагоприятным последствиям для здоровья граждан. Эти люди будут наказаны. Распространение лекарств всегда должно контролироваться», - сказал он.

Глава комитета указал, что без наличия хороших лекарств невозможно оказывать качественную медицинскую помощь населению.

«Лечение граждан, которые пользовались некачественными препаратами, также затруднено. Поэтому эта сфера должна находиться под контролем», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.