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Агентство продбезопасности усилило контроль в связи с финалом Лиги Европы

Сегодня в 20:42 ~ 1 минута на чтение 222
Агентство продбезопасности усилило контроль в связи с финалом Лиги Европы

«Агентство продовольственной безопасности (АПБА) Азербайджана усилило меры контроля в связи с финалом Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе агентства, сотрудники агентства провели встречу с компаниями, которые будут продавать продукты и напитки в месте проведения мероприятия, изучили ситуацию с продбезопасностью. Данным компаниям дали профессиональные рекомендации по следованию требованиям продбезопасности в период подготовки к игре и в день игры.

Наряду с этим, отели, где разместились судьи, команды, члены штаба УЕФА, поставщики и представители СМИ были информированы о мерах продбезопасности, которые необходимо соблюдать. Также была дана информация о соблюдении требований продбезопасности в объектах общепита, расположенных в Зимнем парке и парке Сахиль, где собираются болельщики.

Компаниям – поставщикам продовольствия направлены инструкции по продбезопасности, взяты образцы продуктов, проведены лабораторные исследования.

Тимур Рзаев

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