Агаси Енокян: «Власти Армении снижают активность в Facebook и скоро нацелятся на СМИ»

Действующие власти Армении ослабляют свою деятельность в Facebook из-за неэффективности применяемых методов, поэтому скоро начнут «захватывать» традиционные СМИ, заявил в понедельник на пресс-конференции руководитель инициативы Media Advocate Агаси Енокян.

«Нынешние власти снижают свою активность в Facebook. Это связано с тем, что их месседжи остаются теми же, а кодовые слова, которые работали во время революции, такие как «народ», «власть народа», «революция» уже не работают. Пока эффект имеют кодовые слова «сержакан» (стороники С.Саргсяна), «робакан» (сторонники Р.Кочаряна), однако и они долго не смогут продержаться», - сказал он, сообщают армянские СМИ.

По его словам, политическая сила, пришедшая к власти благодаря, по большому счету, серьезному использованию инструментария Facebook, сейчас становится слабее.

Несмотря на использование ботов, сообщений от фейковых профилей, работу со своими страницами представителей властей, имеет место насыщение сферы.

А.А.