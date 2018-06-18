Афлатун Амашов: 30% жалоб на СМИ поступают в Совет по прессе от школьников, школ и их директоров

«В течение года в Совет по прессе поступает почти 700 письменных жалоб.

Из них около 30% - жалобы от школьников, школ и директоров школ».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Совета по прессе Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) АР Афлатун Амашов, выступая на тренинге для журналистов, организованном Министерством образования.

Он отметил, что в основном эти жалобы связаны с распространением предвзятой и ложной информации на различных сайтах.

«Иногда в написанном журналистами есть правда, но в большинстве правы жалобщики, и в этом случае мы даем свои рекомендации. Порой распространяемая сайтами и в соцсетях информация создает впечатление, что в Азербайджане школы погрязли во взяточничестве, учителя безграмотны, и если не дать денег, не найти знакомого, учитель не поставит тебе заслуженной оценки. Число сайтов, распространяющих подобную информацию, увы, велико.

Основная миссия школ – дать образование. А родители ждут, что школы будут воспитывать их детей, но при этом забывают, что воспитание – это прерогатива семьи, что воспитывают детей именно родители», - подчеркнул Афлатун Амашов.

Тимур Рзаев, Э.Т.