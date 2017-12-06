АФФА отстранила экс-тренера «Кешля» и «Нефтчи» в рамках дела о «договорняках»

АФФА пожизненно отстранила бывшего тренера-методиста «Кешля» и «Нефтчи» Агакиши Мехтизаде от любой деятельности, связанной с футболом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, это произошло после официального обращения «Нефтчи» к АФФА, а также на основании информации, поступившей от УЕФА, объяснительной самого Агакиши Мехтизаде, и собственного расследования АФФА.

Тренер-методист обвинен в индивидуальном участии в манипуляциях результатами матчей. Расследование в отношении других лиц продолжается. Агакиши Мехтизаде в течение 15 дней имеет право подать апелляционную жалобу.

Теймур Максутов