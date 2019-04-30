АФФА отстранила два клуба до конца сезона за возможное участие в «договорняках»

Комиссия АФФА по договорным матчам и Рабочая группа Региональной лиги приняли решение отстранить до конца сезона два клуба от участия в Региональной лиге.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, после ответного матча раунда плей-офф Региональной лиги между «Физули» и ФК «Баку» (0:1), в АФФА поступило официальное обращение со стороны клуба «Физули».

Комиссия АФФА по договорным матчам и Рабочая группа Региональной лиги провели совместное расследование. Рассмотрев полученные факты, было принято предварительное решение об отстранении до конца сезона Региональной лиги клубов «Физули» и ФК «Баку».

После того как будет завершено расследование в отношении всех официальных и неофициальных лиц обоих клубов, напрямую или косвенно принимавших участие в манипуляции результатами матчей, будут приняты соответствующие решения в индивидуальном порядке.

Теймур Максутов