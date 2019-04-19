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АФФА нашла странный матч в Региональной лиге, возможен «договорняк»

Сегодня в 13:24 ~ 1 минута на чтение 122
АФФА нашла странный матч в Региональной лиге, возможен «договорняк»

Ответный матч ¼ финала Региональной лиги Азербайджана между «Физули» и ФК «Баку» (0:1) попал под подозрение АФФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на структуру, 6 апреля между командами состоялся ответный матч. «Баку» одержал минимальную победу, и пробился в полуфинал. В АФФА поступила информация о возможной манипуляции результатом.

В связи с этим Рабочей группой Региональной лиги было принято решение отложить на неопределенный срок первую полуфинальную игру между ФК «Баку» и «Шахдагом», которая должна была состояться 22 апреля.

Теймур Максутов

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