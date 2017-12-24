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АФФА, БОС и МК провели футбольный турнир среди журналистов

Сегодня в 11:24 ~ 1 минута на чтение 156
АФФА, БОС и МК провели футбольный турнир среди журналистов
Вчера на запасном поле Бакинского олимпийского стадиона состоялся футбольный турнир среди спортивных журналистов, посвященный предстоящему Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

Соревнование было организовано АФФА, БОС и Медиа комитетом при АФФА. На поле сразились три команды, а победитель был определен после упорной борьбы, лишь по дополнительным показателям. Лучшим стал коллектив, выступавший под руководством члена правления Медиа комитета Ильгара Тагиева.

По окончании игр состоялась церемония награждения, в которой приняли участие заместитель генерального директора БОС Рустам Адилов и председатель МК Махир Рустамли. Кроме дипломов участникам и кубка победителю, организаторы также объявили и наградили лучших игроков турнира. В частности, Эльвин Рустамов (futbolplanet.az) награжден, как лучший бомбардир, а представитель информагентства 1news.az Бабек Джахандаров стал лучшим игроком соревнования. Организаторы турнира выразили особую благодарность пресс-секретарю и пиар-менеджеру БОС Джамиле Мехтиевой, которая проделала большую работу для проведения турнира на высоком уровне и лично участвовала в решении возникающих сложностей.

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