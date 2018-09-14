Адвокаты Кочаряна: На судей оказывается давление

Дело Роберта Кочаряна не может расследоваться в Специальной следственной службе, необходимо передать его другому ведомству.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения заявил адвокат экс-президента Армении Айк Алумян, комментируя аудиозапись разговора глав СНБ и Специальной следственной службы, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Защитник заявил, что действующие власти оказывают давление в связи с делом второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Алумян отметил, что адвокаты подождали, пока выступят все люди, связанные с этим разговором. После того как защитники Кочаряна подробно изучили аудиозапись и комментарии, они подготовили заявление. В нем отмечается, что в ходе анализа аудиозаписи зафиксировано грубое нарушение прав их подзащитного.

1 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

Он подчеркнул, что об этом прямо свидетельствуют слова главы СНБ Артура Ванецяна во время телефонного разговора.

Из беседы руководителей силовых структур становится ясно, что глава СНБ дал прямое указание судье первой инстанции: «Хочешь - не хочешь, должен вынести арест».

По мнению Алумяна, судя по разговору, премьер так или иначе был вовлечен в обсуждение вопроса о применении ареста в отношении Кочаряна.

Как отметил адвокат, исходя из разговора главы СНБ и ССС, сам арест был направлен на получение признаний.

Объяснения, которые дали Ванецян и Хачатрян на созванной пресс-конференции, а также комментарии премьер-министра по поводу разговора главы СНБ с судьей подтверждают предположения о незаконных действиях властей, убежден Алумян.

«Сам судья первой инстанции был уверен, что дело не имеет под собой оснований, но получил указание: «Хочет или не хочет, а должен принять решение об аресте», — сказал адвокат.

Все это, с точки зрения юриста, свидетельствует о том, что нарушены положения Европейской конвенции по правам человека. На судей, по словам адвоката, осуществляется попытка давления. На этом фоне непонятно молчание правозащитных организаций и отдельных юристов. Адвокаты обращаются ко всем госорганам для оценки этого факта.

Адвокат еще раз подчеркнул, что дело Кочаряна не может расследоваться в Специальной следственной службе и необходимо передать его другому ведомству.

Он также опроверг слухи о том, что Кочарян или его адвокаты имеют отношение к организации прослушки.

С.А., Э.Т.