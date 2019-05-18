Адвокат: Сообщения о выдворении Фуада Аббасова 28 мая не имеют никакого оснований

Сообщения в СМИ и социальных сетях о том, что задержанного в Москве журналиста Фуада Аббасова выдворят 28 мая, не имеют под собой никакого основания.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Фуада Аббасова - Теюб Шарифов, который намерен подать апелляцию на постановление суда о выдворении журналиста

Адвокат подчеркнул, что приступил к защите Аббасова 23 мая.

«По результатам изучения материала административного дела (ч.3.1. ст.18.8 КоАП РФ) в отношении Аббасова Ф.М., окончательного постановления и наличием грубейших процессуальных нарушений, мною было принято решение незамедлительно в тот же день обжаловать постановление Химкинского городского суда Московской области от 16.05.2019 года в вышестоящий суд (Московский областной суд), так как до 23.05.2019 года включительно постановлением суда о выдворении никем не было изучено и обжаловано. Сообщения в СМИ и социальных сетях о том, что Аббасова Ф.М. выдворят 28.05.2019 года - не имеет под собой никакого основания», - написал он.

В то же время адвокат отметил, что защиту Фуада Аббасова осуществляет самостоятельно, и ни в какие комитеты по защите юридических прав журналиста не входит.

Ф.Багирова

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