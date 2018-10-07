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Адвокат Майорги сообщил, что с ним связалась вторая жертва изнасилования Роналду

7 Октября, 2018 в 23:06 ~ 1 минута на чтение 289
Адвокат Майорги сообщил, что с ним связалась вторая жертва изнасилования Роналду

Лесли Стовэлл, адвокат американки Кэтрин Майорги, которая обвиняет нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что ему позвонила ещё одна девушка и рассказала, что в прошлом тоже становилась жертвой изнасилования португальского футболиста, сообщает The Sun.

Отмечается, что Стовэлл отказался назвать имя второй жертвы Роналду, однако намерен передать информацию полиции Лас-Вегаса.

Ранее стало известно, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году.

Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.

«Чемпионат»

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