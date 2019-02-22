Адвокат: Фуаду Аббасову куплен билет, он должен вылететь уже сегодня

Задержанный в Москве журналист Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан уже сегодня.

Об этом 1news.az сообщил адвокат журналиста Теюб Шарифов.

«Сегодня Фуаду Аббасову куплен билет на рейс АЗАЛ. Вылет в 23.45 из аэропорта Домодеводово», - сказал Теюб Шарифов.

Ранее адвокат раскрыл нам некоторые детали судебного процесса.

Напомним, что Фуад Аббасов был задержан в середине мая сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки, и привлечен к административной ответственности. Основанием для задержания послужило решение суда Москвы по итогу рассмотрения 7-17 мая дела под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Поводом рассмотрения данного дела послужило обращение нескольких азербайджанских диаспорских организаций России, которые требовали депортации Аббасова из РФ.

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Ф.Багирова