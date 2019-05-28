Адвокат Фуада Аббасова о вопросе депортации журналиста

Слухи о том, что задержанного в Москве азербайджанского журналиста Фуада Аббасова 31 мая выдворяют с территории России, не имеют под собой никаких правовых оснований.

Об этом в своем Facebook вчера вечером написал адвокат журналиста Теюб Шарифов.

«Сегодня (30 мая – 1news.az) мною поданы соответствующие судебные документы в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г.о.Королев Московской области и в Межрайонный отдел судебных приставов по административному выдворению ФССП по Московской области о невозможности его выдворения по причине отсутствия вступившего в законную силу судебного акта.

При сегодняшнем посещении Центра, я в действительности убедился в том, что Аббасова Фуада на 31.05.2019 года готовили к выдворению, обосновав тем, что постановление Химкинского городского суда МО вступил в законную силу и ему уже куплены авиабилеты в Азербайджан. На вопрос кем куплены авиабилеты – вопрос остался без ответа со стороны руководства Центра», - написал Теюб Шарифов.

Он также сообщил, что рассмотрение жалобы на постановление Химкинского городского суда Московской области от 16.05.2019 года назначено в заседании Судебной коллегии по административным делам Московского областного суда на 6 июня 2019 года в 10.00 минут по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Красногорск- 2, 65-66 км, МКАД, Дворец правосудия.

Напомним, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортировать Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс завершился 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда.

Ф.Багирова

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