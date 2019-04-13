Адвокат: Фуад Аббасов продолжает голодовку, он чувствует себя неважно

Задержанный в Москве азербайджанский журналист Фуад Аббасов продолжает голодовку.

Об этом 1news.az сказал адвокат журналиста Теюб Шарифов.

«Был у Фуада Аббасова в понедельник, он содержится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городскому округу Королёв Московской области. В знак протеста против своего незаконного нахождения там он продолжает голодовку. Очень сильно похудел и чувствует себя неважно», - отметил Теюб Шарифов.

В то же время он отметил, что до сих пор нет никаких объяснений относительно того, почему в день депортации Фуад Аббасов был возвращен с полпути в аэропорт и возвращен в Центр временного содержания иностранцев.

«В настоящее время никаких внятных объяснений или претензий со стороны компетентных органов по этому поводу так и не поступили», - указал Теюб Шарифов.

«Сегодня планирую обратиться уполномоченному по правам человека в Российской Федерации», - подчеркнул он.

Напомним, что Фуад Аббасов объявил голодовку 6 июня, о чем заявил сам, опубликовав в социальных сетях ауидообращение. Он отметил, что в последний момент, по пути в аэропорт, их машину развернули и вернули обратно в вышеуказанный центр.

«Если это решение связано с отменой депортации, тогда я требую, чтобы отпустили домой, к своей семье. Но если данное решение все еще находится в силе, я прошу отпустить меня в аэропорт, чтобы я смог покинуть пределы РФ.

Возвращение в Центр временного содержания иностранных граждан, который ничем не отличается от изолятора, я считаю незаконным. И в связи с этим я объявляю голодовку, так как мое дальнейшее нахождения в данном центре противоречит законам. То есть, тут есть два решения: или меня отпускают домой, если отменено решение о депортации, или депортируют – пускают в аэропорт», - сказал журналист.

Напомним, что Фуад Аббасов был задержан в середине мая сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки, и привлечен к административной ответственности. Основанием для задержания послужило решение суда Москвы по итогу рассмотрения 7-17 мая дела под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Поводом рассмотрения данного дела послужило обращение нескольких азербайджанских диаспорских организаций России, которые требовали депортации Аббасова из РФ.

Ф.Багирова

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