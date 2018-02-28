Администрация Трампа предложит меры по обеспечению безопасности школ

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе официально представит ряд предложений по обеспечению безопасности школ, заявила официальный представитель администрации Сара Сандерс.

"Что касается безопасности школ, мы ожидаем, что на этой неделе будут сделаны конкретные предложения в этой сфере", — сказала Сандерс на регулярном брифинге.

По ее словам, президент и его администрация уже выразили поддержку ряду инициатив в этой сфере. В частности, Сандерс заявила, что президент "поддерживает ограничение возраста" продажи для определенного вида оружия. Пресс-секретарь Трампа заявила, что президент продолжит обсуждение этой темы с законодателями, после чего будут объявлены поддерживаемые его администрацией инициативы.

Дебаты о необходимости ограничений оборота оружия в США вновь активизировались после того, как в середине февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.

После трагедии во Флориде президент подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей. При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное Второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной Стрелковой Ассоциацией.

РИА Новости