Администрация Президента АР: Пашинян перепутал трибуну ООН с улицами Еревана

«Премьер-министр Армении перепутал трибуну ООН с улицами Еревана. Он снова совершил безуспешную попытку обмануть международное сообщество. Его попытки представить свой приход к власти путем государственного переворота, создание охлократии как демократию просто смешны».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил АЗЕРТАДЖ заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление Никола Пашиняна на Генассамблеи ООН.

«Всем хорошо известно, к каким последствиям привели популизм, политическая демагогия и манипуляция массами некоторых политиков в 30-40-х годах прошлого века в Европе.

В выступлении премьер-министра Армении не было озвучено ни одного факта или цифры о развитии страны, об осуществлении на национальном уровне Целей устойчивого развития, о мирном сосуществовании с соседними странами, как того требует тема общих прений 73-й сессии Генассамблеи ООН. Так как их просто нет», - сказал Х.Гаджиев.

Со стороны Армении, которая, грубо нарушая Устав ООН, путем применения силы оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилагающих районов, были предъявлены безосновательные обвинения», - отметил он.

«Армения на своей территории и оккупированных землях совершила кровавую этническую чистку в отношении более миллиона азербайджанцев. Премьер-министр Армении, продолжая политику своих предшественников, посредством провокации и военной авантюры, а также противоречивыми и бредовыми заявлениями пытается тормозить переговорный процесс», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Представитель Администрации Президента Азербайджана также заявил, что международному сообществу хорошо известно, что главным препятствием для решения конфликта является продолжение армянской агрессии против Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях. В придачу к этому, премьер Армении призывает к аннексии оккупированных земель, демонстрируя полное неуважение международного права и Устава ООН.

«Премьер-министр Армении, находясь в штаб-квартире ООН, умышленно умалчивает о резолюциях СБ ООН, принятых по решению конфликта», - сказал он.

Хикмета Гаджиева отметил, что для достижения продвижения в урегулировании конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, не препятствовать возвращению вынужденных переселенцев в родные дома, выполнять международные обязательства.

«Только в этом случае возможно урегулирование конфликта, обеспечение в регионе устойчивого мира и стабильности», - подчеркнул представитель Администрации Президента.