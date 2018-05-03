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ADİF улучшает свою информационную систему

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 147
ADİF улучшает свою информационную систему

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) сегодня объявил тендер на отбор подрядчика для совершенствования централизованной информационной системы фонда (FMIST), а также на закупку программного обеспечения и оборудования для создания автоматизированной системы финансовых операций.

Как говорится в сообщении на сайте фонда, прием предложений по тендеру будет проводиться до 27 июня, тендерная процедура состоится 28 июня.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

Контактное лицо – Анар Хагвердиев, телефон: 941 (внутренний 3002), моб: +994503720396.

Напомним, что основная задача фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

Лада Евграшина, Г.Р.

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