АБР одобрил новый кредит для Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Азербайджану кредита в $250 млн на «Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I» (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1).

Об этом сообщил представитель бакинского офиса банка Азиз Гейдаров на мероприятии «Возможности сотрудничества международных финансовых институтов с резидентами промышленных парков и кварталов».

Основная цель программы – усиление управления в государственном секторе и углубление финансового сектора, содействие диверсификации экономики Азербайджана.

Реализация программы позволит улучшить налогово-бюджетное планирование, содействовать экономической диверсификации. Программа разделена на две подпрограммы, которые будут выполнены до 2020 года.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредиты на сумму более $4 млрд.

Лада Евграшина, Г.Р.