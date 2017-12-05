АБР одобрил кредит на транспортный коридор Север-Юг

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) сообщил на своем сайте об одобрении кредита в $400 млн на проект транспортного коридора «Север-Юг», а также для развития железнодорожного сектора Азербайджана.

Его партнером станет французское агентство развития (ФАР), которое предоставит на этот проект $175 млн.

Средства со стороны АБР будут выделены двумя траншами по $250 млн и $150 млн соответственно, как и финансирование от ФАР - транши по $75 млн и $100 млн.

Также на проект будет выделена техническая помощь в $1 млн.

Основной объем кредита пойдет на реконструкцию железнодорожной дороги Баку-Ялама (граница с Россией) в рамках проекта «Север-Юг» и поддержку расширения автономии управления ЗАО «Азербайджанские железные дороги», эффективную финансовую реструктуризацию обязательств ЗАО, расширение финансового и управленческого контроля, эффективности и отчетности в ЗАО, а также на развитие бизнеса и корпоративную реструктуризацию ведомства.

Исполнительным лицом получения кредита выступает ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией через территорию РФ, Азербайджана и Ирана. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, а в дальнейшем – более 10 млн тонн в год.

Лада Евграшина, Г.Р.