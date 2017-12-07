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Аббас: заявление Трампа означает конец посредничества США в мирном процессе

Сегодня в 05:23 ~ 1 минута на чтение 417
Аббас: заявление Трампа означает конец посредничества США в мирном процессе

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас назвал заявление президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и готовности перенести туда посольство.

"Решение Трампа противоречит международным резолюциям и подрывает усилия по достижению мира в регионе, а также представляет собой заявление об отказе США от спонсорства в мирном процессе", — заявил Аббас.

Палестинский лидер добавил, что "решение Трампа не изменит реальности Аль-Кудс (арабское название части Иерусалима, на которую претендуют палестинцы) — этот арабский, мусульманский и христианский город является вечной столицей Палестины".

По его словам, решение США "играет на руку экстремистам, которые хотят придать конфликту религиозный характер, против чего мы всегда предостерегали".

РИА Новости

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