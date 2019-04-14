1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

А.Турчак: Мы плодотворно взаимодействуем с азербайджанскими коллегами на протяжении многих лет

14 Апреля, 2019 в 16:00 ~ 1 минута на чтение 766
А.Турчак: Мы плодотворно взаимодействуем с азербайджанскими коллегами на протяжении многих лет

Азербайджан является одним из ключевых государств на Южном Кавказе, с которым Россию объединяет множество экономических, исторических и культурных связей, есть хорошие перспективы по их расширению.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак, подводя итоги визита в Баку делегации палаты во главе с ее председателем Валентиной Матвиенко.

«Мы плодотворно взаимодействуем с азербайджанскими коллегами на протяжении многих лет», — приводит его слова пресс-служба Совета Федерации. А.Турчак напомнил, что в 2001 году было подписано соглашение между Федеральным Собранием России и Милли Меджлисом Азербайджана. В рамках этого документа сегодня работает Межпарламентская комиссия по сотрудничеству парламентов двух стран.

Стороны на регулярной основе ведут работу в политической, экономической, гуманитарных сферах, на межрегиональном и международном уровнях, подчеркнул А.Турчак.

Вице-спикер заявил, что идет постоянное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах. Это осуществляется, в частности, на площадках Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи стран — участниц СНГ, Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

«Мы видим конкретные результаты этого взаимодействия», — сказал сенатор. А.Турчак считает, что дальнейшее развитие сотрудничества Москвы и Баку принесет огромную пользу обоим государствам.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

766

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net