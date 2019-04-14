А.Турчак: Мы плодотворно взаимодействуем с азербайджанскими коллегами на протяжении многих лет

Азербайджан является одним из ключевых государств на Южном Кавказе, с которым Россию объединяет множество экономических, исторических и культурных связей, есть хорошие перспективы по их расширению.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак, подводя итоги визита в Баку делегации палаты во главе с ее председателем Валентиной Матвиенко.

«Мы плодотворно взаимодействуем с азербайджанскими коллегами на протяжении многих лет», — приводит его слова пресс-служба Совета Федерации. А.Турчак напомнил, что в 2001 году было подписано соглашение между Федеральным Собранием России и Милли Меджлисом Азербайджана. В рамках этого документа сегодня работает Межпарламентская комиссия по сотрудничеству парламентов двух стран.

Стороны на регулярной основе ведут работу в политической, экономической, гуманитарных сферах, на межрегиональном и международном уровнях, подчеркнул А.Турчак.

Вице-спикер заявил, что идет постоянное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах. Это осуществляется, в частности, на площадках Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи стран — участниц СНГ, Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

«Мы видим конкретные результаты этого взаимодействия», — сказал сенатор. А.Турчак считает, что дальнейшее развитие сотрудничества Москвы и Баку принесет огромную пользу обоим государствам.

АЗЕРТАДЖ