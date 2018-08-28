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А давайте провозгласим Пашиняна монархом, и дело с концом — Шармазанов

Сегодня в 10:23 ~ 3 минуты на чтение 323
А давайте провозгласим Пашиняна монархом, и дело с концом — Шармазанов

Власти Армении заявляют о демократическом государстве, но искореняют и демократию, и свободу слова.

Об этом заявил во вторник в ходе часа депутатских выступлений в парламенте Армении вице-спикер Эдуард Шармазанов, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«В старину говорили, мол, «государство – это я». Новые власти идут еще дальше и говорят: «Государство – это мое». Как только им становится туго, они начинают угрожать налево и направо, просить помощи у Службы нацбезопасности», — сказал Шармазанов.

Он заявил, что уже не раз выражал обеспокоенность в связи с осуществлением правосудия на основе «звонков сверху», а также в связи с «политическими заказами и возможной вендеттой».

О чем-то подобном свидетельствует и утечка телефонного разговора глав Специальной следственной службы и Службы нацбезопасности, считает Шармазанов.

«Ведь Пашинян говорил, что не вмешивается в работу судов, что силовики тоже не вмешиваются. А по этой записи выходит, что судья звонит начальнику нацбезопаcности, а тот ему говорит: «Духов» (армянское сленговое слово схожее с русским корнем «дух», означающее «смелее, не пасуй, вперед, не бойся» и ставшее одним из слоганов «бархатной революции». — ред.). А потом говорит: «Хочешь или нет, а придется арестовать», — добавил Шармазанов.

Более того, подчеркнул Шармазанов, глава Специальной следственной службы обсуждает с директором СНБ, арестовать ли генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. «Тут он спрашивает: «Может, закроем его?» А начальник СНБ советует обсудить вопрос с премьер-министром», — продолжил пересказ вице-спикер.

«А какое имеет право премьер-министр решать, кого закрывать, а кого нет? Давайте тогда Никола Пашиняна провозгласим монархом. Ни правосудия не понадобится, ни суда, ни СНБ, ни следствия. Сам решит, сам и приговорит»,- заявил Шармазанов.

Тем не менее все виновные по делу 1 марта должны понести ответственность, добавил он.

Отметим, что ранее в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией. Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор.

1-2 марта 2008 года, после президентских выборов, в Армении начались круглосуточные митинги, организованные первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Для разгона протестных акций власти тогда применили силу. Погибли 10 человек. Виновные в случившемся названы не были.

С.А., Э.Т.

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