96-летний ветеран ВОВ из Сумгайыта стал Почетным нефтяником - ФОТО

К многочисленным боевым и трудовым наградам ветерана войны и труда, бывшего работника Сумгайытского завода синтетического каучука, Заслуженного рационализатора Азербайджана Юрия Ермакова добавился на днях и знак «Почетный нефтяник», которого он удостоен за многолетний безупречный труд в нефтехимической отрасли республики.

Поздравить его с этим высоким званием приехали из Баку ответственные работники аппарата ГНКАР, к которым присоединились и представители ПО «Азерикимья». От имени многотысячного коллектива химиков ему был подарен широкоэкранный цветной телевизор и вручена денежная премия.

Не ожидавший столь большого внимания к себе, Юрий Владимирович Ермаков тепло поблагодарил руководство ГНКАР за присвоение ему почетного звания и поздравления. В небольшой квартире ветерана, снискавшего себе почет и уважение в республике, состоялась душевная беседа о далеких теперь военных и послевоенных годах, о строительстве и вводе в строй первых нефтехимических предпрятий молодого тогда города... А в Сумгайыт, который осенью нынешнего года отметит свой 70-летний юбилей, Юрий Владимирович попал совсем не по своей воле, даже и не мечтая об этом. Ведь он был коренным бакинцем в нескольких поколениях и с удовольствием жил в своем любимом городе. Деды у него как по отцу, так и по матери, были нефтяниками, а родители — финансистами. В школе он учился с большой неохотой, и поскольку семья жила в двух шагах от моря, напротив Кукольного театра, увлекался парусным спортом, плаванием, был азартным любителем футбола и бокса. А мечтал стать летчиком.

Едва окончив «семилетку», устроился учеником к часовому мастеру. И дни шли своим чередом, пока не началась Вторая мировая война. Тогда он и решил пойти на фронт добровольцем, но «обидели» его, не взяли — не достиг еще 18-летнего возраста. Но и даже когда достиг, его категорически отказывались брать в армию: подвел правый глаз — зрение было очень слабое. Однако Ермаков, смелый и напористый бакинский паренек, не смирился с этим и стал «атаковать» районный военкомат, требуя, чтобы ему дали возможность воевать против врага, аж против самого Гитлера. И… в очередной раз, проявив настойчивость, сумел-таки смягчить военкома — уговорил. Только он спросил: «А в воздушно-десантную не хочешь?» — «Как не хочу, это же моя мечта!» — радостно воскликнул Юра Ермаков.

Через несколько дней, облачившись в солдатскую форму, он оказался в составе десантной группы 80-го гвардейского стрелкового полка 2-й Воздушно-десантной бригады. Долго воевал, прошел по тяжелым фронтовым дорогам, не раз получал ранения, а потом и контузию. В 1943 году его перевели в войсковую часть №147, где базировались централизованные стационарные военные авиамастерские, специализировавшиеся на капремонте и восстановлении военных самолетов, в основном — истребителей. И оказалось все это не где-нибудь, а в его родном Баку.

День Великой Победы — 9 мая, Юрий Ермаков встретил в своей родной войсковой части, где продолжал нести службу до сентября 1945-го.

...Война осталась позади, и началась новая, мирная жизнь. 22-летний Юрий Ермаков вновь вернулся в артель «5 декабря», где работал до 1941 года. Трудился там до тех пор, пока друг детства не предложил ему работу в Сумгайыте, на новостроящемся заводе Синтетического каучука, где и сам работал, и где была острая нужда в таких часовых мастерах, как он, но только по контрольно-измерительным приборам. Ведь за семь лет работы в артели, уже после войны, он стал прекрасным мастером-часовщиком, отлично разбирающимся в любых аналогичных механизмах. Но Юра категорически отказался: «Зачем мне Сумгайыт, когда рядом с домом, в Баку у меня хорошая работа».

Долго пришлось уговаривать этого крепко привязанного к своему родному городу молодого толкового парня, чтобы тот согласился устроиться на работу «далеко от дома» — в Сумгайыте. Но согласился он лишь после того, как за ним специально приехал представитель завода — начальник цеха КИП, под непосредственным началом которого и предстояло работать этому непокорному бакинцу. И уже в начале апреля 1952-го Юра Ермаков приступил к своим обязанностям на заводе Синтетического каучука в качестве слесаря по контрольно-измерительным приборам.

Хотя он не был знаком с системой и приборами заводских КИП, ему хватило пару дней, чтобы полностью изучить принцип их работы и даже всевозможные капризы автоматики. Спустя неделю с помощью Ермакова, при его непосредственном участии был смонтирован и успешно пущен в эксплуатацию первый блок аппаратуры одного из первых производств.

В знак благодарности ему без очереди дали двухкомнатную квартиру прямо в центре города. И Юра не остался в долгу, напряженно, день и ночь работая на заводе, вносил свой достойный вклад в дело пуска и освоения других цехов и производств предприятия. А в 1961 году он окончил в Москве специальные курсы по КИП при НИИ имени Герцена. То время пришлось как раз на период технического прогресса и перевооружения завода Синтетического каучука. Юрий Владимирович настолько плодотворно, с такой любовью к своей профессии работал в последующие годы, что даже и не заметил, как пролетели 30 лет, которые он целиком и полностью отдал развитию химической отрасли Сумгайыта.

Несмотря на среднее техническое образование, Ю.Ермаков долгие годы работал начальником того же цеха КИП. Внедрил в производство десятки рацпредложений и одно очень ценное изобретение, которое было тогда применено на многих промышленно-строительных предприятиях бывшего Союза, где велись электросварочные работы. Недаром в 1974 году Юрию Ермакову было присвоено почетное звание «Отличник изобретательства и рационализации СССР», а спустя еще три года за большие новаторские достижения — «Заслуженный рационализатор Азербайджана». В 1978-м он как один из лучших рационализаторов был делегирован на V съезд республиканского Совета ВОИР.

В 1982 году по настоянию супруги, которая очень его любила и переживала за его здоровье, хотя он никогда не болел, Юрий Владимирович вышел на пенсию, но, зная его как мастера «золотые руки», в трудных ситуациях, связанных с приборами КИП и автоматики, его неоднократно вызывали как техническую «скорую помощь» не только на родное предприятие, но и на Алюминиевый завод, и даже во Всесоюзный научно-исследовательский институт «Химавтомат», который базировался в Сумгайыте.

Словом, Юрий Владимирович прожил яркую, достойную жизнь с пользой для своего родного азербайджанского народа. Это подтверждают и его государственные награды — ордена Отечественной войны II степени, Трудового Красного знамени, медали «За оборону Кавказа», «За доблестный труд». А отныне на его «кителе» будет ярко сиять и знак «Почетный нефтяник», который он заслужил своим честным, самотверженным трудом.

Что же касается Баку — его любимого города, который он когда-то абсолютно не хотел покидать, то Юрий Владимирович и сегодня обожает его чуть ли не до слез, однако расставаться с Сумгайытом, где он живет вот уже 67 лет и который давно стал для него родным и самым прекрасным городом в мире, ветеран не желает. Сумгайыт, считает Ю.Ермаков, — его жизнь, его слава!

Рахман ОРХАН

Сумгайыт