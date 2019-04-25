С 11-го по 13 июня в Баку Экспо Центре пройдет 9-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» - Road & Traffic 2019.

Выставка является единственным специализированным событием в сфере транспортной инфраструктуры, где демонстрируются последние достижения и инновации в сфере дорожного строительства, обсуждаются перспективы внедрения информационных технологий в системы управления дорожным движением и обеспечения безопасности.

Являясь уникальной площадкой для встреч бизнес-структур с руководителями и специалистами государственных дорожно-транспортных структур Азербайджана и стран региона, выставка высоко ценится среди профессионалов не только дорожной, но и смежных транспортной и строительной отраслей.

В этом году компании из Азербайджана, Германии, России, Турции и ряда других стран представят на выставке услуги по дорожно-туннельному строительству, средства дорожной безопасности, дорожно-строительную и коммунальную технику, оборудование для разметки дорог, дорожные электронные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, новые модели автобусов и многое другое. С полным списком можно ознакомиться по ссылке: https://roadtraffic.az/ru-content/54.html

Экспоненты продемонстрируют спектр продукции и услуг для проектирования, строительства и содержания дорог, мостов и тоннелей, материалы для дорожных покрытий, дорожно-строительную технику, средства дорожной разметки, дорожное освещение, дорожные знаки, металлические ограждения. Впервые в выставке примет участие компания Xaliq Faiqoğlu, которая представит новую модель автобуса. Среди дебютантов выставки – компания KURGANDORMASH, - которая продемонстрирует свою технику на открытой площадке.

На выставке будет организована программа дополнительных событий. Так, организаторами создана бизнес-площадка для B2B встреч, где представители местных и иностранных компаний получат возможность встретиться друг с другом для обсуждения путей сотрудничества и партнерства.

Также в рамках выставки организаторами планируется проведение панельной дискуссии на тему «Безопасность дорожного движения». Участники дискуссии, ведущие эксперты отрасли, будут обсуждать проблемы и новшества, введенные в дорожное управление. Гостям выставки будет предоставлена возможность задать интересующие их вопросы напрямую посредством открытого микрофона.

Таким образом, выставка Road&Traffic 2019, являясь важным стратегическим проектом для Азербайджана, в течение 3-х дней создаст прекрасную возможность для расширения и установления новых эффективных и взаимовыгодных контактов, заключения перспективных контрактов и вложения инвестиций, обмена опытом, оценки рынка.

Поддержку выставке оказывают Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (AzPROMO), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане. Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers. Выставка Road & Traffic пройдет на одной площадке с 18-й Каспийской международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» - TransCaspian/Translogistica 2019. Вся подробная информация, а также электронный пригласительный билет на выставку размещены на сайте http://roadtraffic.az.