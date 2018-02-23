75-летняя азербайджанская бабушка: «Убью себя, если узнаю, что мой внук гомосексуалист…» - ВИДЕО

Начинающий видеоблогер Серраф Керимов запустил в YouTube блог, который ведет со своей бабушкой – 75-летней Ревией ханум, которая не исключено, что в скором времени станет одной из главных азербайджанских звезд соцсетей.

В одном из роликов 75-летняя бабушка отвечает на вопросы Интернет пользователей, рассказывая о своей жизни, отмечая, что когда ей было 14 лет, она сбегала со школьных занятий домой, чтобы готовить обед мужу, так как вышла замуж в раннем возрасте.

«Как вы относитесь к любви двух парней?» - спросил у Ревии ханум один из пользователей соцсетей, на что получил следующий ответ: «Хорошо, пусть будут счастливы, будут братьями».

Но после того как внук разъяснил бабушке, что подразумевалось в вопросе, она сразу же изменила свое мнение: «Ой, вай, вай, вай. Я смотрю на это очень плохо. Мальчик должен жениться на девочке, а девочка выходить замуж за мальчика. Не женится же мальчик на мальчике, пусть будут братьями».

Следующий вопрос также был о представителях сексуальных меньшинств: «Что вы сделаете, если узнаете, что ваш внук гомосексуалист?». «Убью себя, если узнаю такое. Внук меня любит, и не будет делать такого даже тайно», - ответила бабушка Ревия, заявляя «qələt eliyersən» внуку, сказавшему «а что если такое произойдет».

Как это происходит, можно увидеть в ролике, приведенном для просмотра ниже.

Самой же большой мечтой Ревии ханум является свадьба ее внука и возможность понянчить правнука – другие YouTube «приключения» бабушки и внука смотрите ниже.

Ф.В, Г.Р.