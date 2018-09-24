72-летняя Ажда Пеккан в бикини произвела фурор в Instagram – ФОТО

Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Ажда Пеккан восхитила поклонников снимками с осеннего отдыха у моря.

Все лето А.Пеккан выступала с серией концертов по городам Турции и за рубежом, а с приходом осени решила устроить себе каникулы, снимки в купальнике, сделанные во время отдыха, вызвали восторг поклонников, многочисленные like и позитивные комментарии.

В очередной раз турецкая суперзвезда доказала поклонникам, что возраст для нее – это всего лишь цифры. А.Пеккан находится в прекрасной физической форме, продолжает возглавлять хит-парады и с легкостью появляется на публике в откровенных, порой даже провокационных образах.

В своем недавнем интервью каналу D певица, говоря о секретах красоты, заявила следующее: «Всегда следила за собой. Чтобы всегда быть в форме, очень важен спорт и генетика. Спортом я занимаюсь ежедневно, он помогает мне находиться в такой форме, пью очень много воды. Всегда внимательно отношусь к тому, что ем. Но не следует себя ограничивать в чем-то – очень люблю кябаб и рыбу. Смотрите на меня и берите пример».

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ajdapekkan