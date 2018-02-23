Преданность длинною в жизнь: 72 года со дня рождения легенды азербайджанского футбола Анатолия Банишевского – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня день рождения одного из величайших азербайджанских футболистов Анатолия Банишевского – ему исполнилось бы 72 года.

Родился Банишевский 23 февраля 1946 года в Баку, где и взяла своё начало его страсть к футболу. Карьера развивалась стремительно – в 15 лет он попал в команду высшей лиги чемпионата СССР, в 16 он уже играл в составе, гремевшего тогда, «Нефтчи», в 19 был призван в сборную Союза, а в 20 стал одним из самых заметных игроков на чемпионате мира.

Банишевского нельзя было назвать примерным спортсменом. Напротив, он часто нарушал спортивный режим, сбегал со сборов, не соблюдал правила.

Но молодой, талантливый и знаменитый, он завладел сердцами болельщиков на долгие годы, а его обострённое чувство справедливости вызывало у окружающих безграничное уважение.

Друзья считали его своей «скорой помощью», потому что Баня никогда не бросал близких в беде, и своё положение в обществе использовал исключительно в благородных целях.

На чемпионате мира 1966 года в Англии Банишевский блистал. Сборная СССР дошла до полуфинала, но уступила в упорной борьбе ФРГ, а в матче за третье место с Португалией упустила и бронзовые медали.

Анатолия, ставшего одним из лучших игроков первенства мира, зазывали к себе ведущие российские и украинские клубы, а также ряд европейских команд, в частности английские, проявляли к молодому дарованию повышенный интерес. Немецкая компания Adidas даже предложила ему контракт на полмиллиона долларов, но из-за «железного занавеса» ни участие в рекламных акциях, ни отъезд футболиста за границу не представлялся возможным.

Впрочем, как сам Анатолий Андреевич признался в одном из последних интервью, интерес и российских, и европейских команд был ему безразличен, так как он никогда не думал покидать родной «Нефтчи». Начав свою карьеру в стане флагмана азербайджанского футбола, Банишевский там же её и закончил.

«Какая разница - где бы я мог играть? Меня бы нигде не любили так, как в Баку», - говорил футболист.

1news.az подготовил видео-зарисовку о жизни выдающегося азербайджанского футболиста. Представляем её вашему вниманию.

Ф.Р.