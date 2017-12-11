71-летняя Ажда Пеккан произвела фурор, выступив с диджеем Махмутом Орханом – ВИДЕО

Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса певица и актриса Ажда Пеккан, которой 12 февраля исполнился 71 год, не перестает удивлять и восхищать поклонников.

А.Пеккан стала главной звездой торжественной церемонии вручения премии Altın Kelebek, в ходе которой выступила со всемирно известным диджеем Махмутом Орханом, исполнив два трека – «Kış Güneşi» и «Cool Kadın» и в очередной раз продемонстрировав поклонникам, что она находится в прекрасной форме и полна энергии.

Напомним, что 13 января 2018 года Ажда Пеккан выступит с сольной концертной программой во Дворце Гейдара Алиева, приуроченной к пятилетию журнала «Nargis».

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Ф.В, Г.Р.