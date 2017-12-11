6-й тур MFL: победоносный «покер» и упорное противоборство бомбардиров - ФОТО - ВИДЕО

Завершился VI тур крупнейшей любительской футбольной лиги Азербайджана MFL.

Самой яркой игрой тура стала встреча «Galaxy» и «Ümid Masallı», в ходе которой одному из футболистов удалось сделать «покер».

А упорная борьба между Мехтиханом всё из того же «Ümid Masallı» и Эльвином из «İKAU» продолжает набирать обороты. Футболисты на двоих забили уже 37 мячей! Кто же из них лидирует? Узнаете в ходе нашего еженедельного обзора MFL.

В таблице, приведённой ниже, вы можете ознакомиться с результатами всех матчей в Конференции «А».

В Конференции лучший по ассистам Самир из команды «İKAU» - одних из лидеров чемпионата.

А на вершине рейтинга бомбардиров так же уверенно «восседает» другой футболист «İKAU» - Эльвин.

В Конференции «А» единоличным лидером турнирной таблицы после 6-ти туров является команда «Madridista».

Объектом для фотожаб в Конференции А стал ещё один игрок «İKAU» - Рафаэль Исмайлов.

Видео-обзор самых интересных эпизодов и ключевых моментов тура в Конференции «А» вы можете посмотреть здесь:

А в Конференции «В» матчи 6-го тура закончились следующим образом:

Лучший по ассистам - Мехти Азимзаде из «Sabunçu» - сохраняет своё лидерство в рейтинге лучших распасовщиков Конференции.

Статус лучшего бомбардира Конференции всё так же оставляет за собой Мехтихан из «Ümid Masallı».

Лидером Конференции «В» с 18-ю очками в активе является «Poseidon».

Видео-обзор лучших игровых моментов прошедших матчей Конференции «В» можно увидеть тут:

В течение 6 туров наименьшее количество голов пропустила команда «Madridista», по праву завоевавшая статус непреодолимой «Китайской стены»

Игрок «Galaxy» Аскер Алишанов стал "Игроком недели" в MFL неспроста. Алишанов по прозвищу «Кёроглу», в матче против «Ümid Masallı», забил в ворота соперников 4 гола, что стало большим вкладом в итоговую победу его команды со счётом 6:1.

Ещё одним объектом для «фотожабьевого» полёта фантазии стал Замик из «Xəzər FK» и его необычная стойка .

В топ-листе бомбардиров Лиги продолжается борьба между Мехтиханом («Ümid Masallı») и Эльвином («İKAU»). Футболист массалинской команды опережает преследователя всего на 1 мяч.

Символическая сборная 6-го тура, где каждый из приведённых футболистов максимально помог своей команде, выглядит так:

Как известно, в конце сезона первые 10 команд в обеих лигах получат право бороться друг с другом за выход в плей-офф. На сегодншний день первая 20-ка выглядит так:

Сегодня 11 декабря в Конференции «А» пройдут следующие матчи:

А 14 декабря уже в Конференции «В» на поле "выяснят отношения" данные команды:

Фарида Расулова