6 признаков рака, игнорируемых мужчинами

Мужчины часто принимают симптомы онкологических заболеваний за признаки менее серьезных недугов и не спешат обращаться к медикам.

Специалисты из британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK назвали шесть симптомов опасной болезни, которые мужчины игнорируют до тех пор, пока не станет поздно.

Медики обращают внимание, что любое промедление при выявлении этих симптомов значительно снижает шансы на благополучный исход.

1. Кровь в моче и фекалиях может быть признаком рака кишечника или мочевого пузыря.

2. Припухлости в области груди, раздражение вокруг сосков. Рак груди у мужчин крайне редок, однако мнение о том, что его не бывает — это заблуждение.

3. Кашель, как правило, сопровождает простуду, но если он долго не проходит и становится тяжелее — это сигнал к тревоге.

4. Значительная потеря веса, если это не следствие диеты или физических нагрузок.

5. Учащенное или, наоборот, редкое мочеиспускание, которое сопровождается болью.

6. Увеличение размера яичек. Причины этого могут быть разные и зачастую они не связаны с онкологическими заболеваниями. Тем не менее это тоже повод обратиться к врачу.

НТВ