30 деток и котенок: История о необычном «директоре» в одной из турецких школ – ФОТО - ВИДЕО

Об этой трогательной истории, которая произошла и до сих пор продолжается в одной из школ Измира, написали все турецкие газеты.

Как-то раз во двор начальной школы, что в районе Байраклы, забрел бездомный котенок. Детям рыжий гость сразу полюбился. Каждый день они приносили ему из дома всякие вкусности и игрушечные клубочки.

Котенок к своим маленьким «покровителям» быстро привык и очень скоро стал в школе «своим». Его искупали, вывели паразитов, надели симпатичный ошейник, и поселили в классной комнате третьеклашек.

Назвали котенка Томби.

Каждый день Томби прилежно посещал занятия, неизменно занимал свое, уже постоянное, место на первой парте и, умно поблескивая глазками, внимательно слушал учителя.

На детей «новый ученик» оказывал крайне благоприятное действие, более того, преподаватели заметили, что с Томби они гораздо собраннее, спокойнее и больше сосредоточены на занятиях.

Но кому-то из родителей присутствие котенка в классе не понравилось, он написал жалобу, и Томби вынуждены «выселить» из школы.

Томби не появлялся в школе несколько дней. Все это время он сидел на подоконнике в новом доме, который для него подыскали, ничего не ел и не пил. И все это время по нему плакали дети.

И тогда по настоянию родителей и учителей руководство школы приняло беспрецедентное решение – Томби вернулся и был официально зачислен в штат школы.

На него завели личное дело со всеми необходимыми медицинскими справками и сертификаты о прививках, а также списком должностных обязанностей. Должность Томби тоже звучит вполне официально: «рыжий директор третьего класса».

Если же говорить о правах Томби, то они довольно-таки интересны, например, ученик, на тетрадь которого котик приляжет, в это время может ничего не записывать, а пройденное переписать чуть позже.

А когда у детей каникулы, Томби поочередно гостит у кого-то из них.

Что и говорить: и малыши, и котенок сейчас очень счастливы.

Пожалуй, на этом можно закончить рассказ о забавном рыжем котенке, который привнес немного праздника в школьные будни.

Разве что добавить: родитель, написавший на Томби жалобу, принес котику официальные извинения и, пытаясь сгладить не очень благоприятное впечатление от своего поступка, подарил ему симпатичный ошейник.

Ф.Багирова