3 стартапа представят Азербайджан на международном конкурсе ClimateLaunchpad - ФОТО

Состоялся финальный этап ClimateLaunchpad - крупнейшей в мире cleantech-программы (чистые технологии), реализуемой при организационной поддержке Инновационного центра Social Innovation Lab (Sil.) и Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom.

На финальном этапе состязались 15 стартап-команд из 3 стран, 2 академий, 9 университетов, 3 школ и 4 городов.

3 команды-победительницы представят нашу страну в международном финале, который пройдет 1-2 ноября 2018 года в Эдинбурге, столице Шотландии. Наряду с этим, 10 стартап-проектов, которые будут включены в программу от Азербайджана, будут бороться за право участия в 18-месячной акселерационной программе (с инвестицией в 95 000 евро) в Швейцарии и за денежное вознаграждение. Стартап-проекты, занявшие первые 10 мест во всемирном финале, будут приняты в 18-месячную программу Climate-KIC Accelerator, которая способствует превращению маленьких идей в большой бизнес. В рамках этой акселерационной программы каждому проекту на трех этапах оказывается финансовая поддержка в размере 95 000 евро.

Кроме того, команды, удостоенные первых 3-х мест в Grand Final, получат денежные вознаграждения в размере:

– Первое место – 10 000 евро.

– Второе место - 5000 евро.

– Третье место - 2500 евро.

- Награда по 5-ти различным номинациям в размере 5000 евро каждая (итого: 25 000 евро).

– Все расходы 3 стартап-команд, представляющих Азербайджан во всемирном финале, будут покрыты организаторами.

Отметим, что программа организуется ежегодно, начиная с 2014 года, и уже второй раз проходит в Азербайджане. В этом году среди 46 стран-участников наибольшее число заявок (83 проекта) в истории конкурса ClimateLaunchpad поступило из Азербайджана. Напомним, что за прошлый год в 10-недельную акселерационную программу, реализованную в рамках ClimateLaunchpad с участием 35 стран, были включены 13 стартап-проектов из Азербайджана. В ходе национального отборочного тура среди 105 стартапов были выбраны «3 лучших стартапа», которые будут бороться за звание лучшего проекта среди 15 стартап-проектов, представляющих Азербайджан во всемирном финале. В данное время выбранные стартапы развивают свои проекты в рамках инкубационной программы Greenhouse в городе Эдинбург. Рейхан Джамалова, учредитель проекта Rainergy, представила свой проект именно для участия в программе ClimateLaunchpad. Ее успешный проект, включенный в программу ClimateLaunchpad, завоевал в отборочном финале симпатию зрителей. В продолжение программы ClimateLaunchpad Рейхан Джамалова при менторской поддержке и вместе с Лейлой Тагиевой, соучредителем инновационного центра Sil. и одного из менторов программы ClimateLaunchpad, приняла участие в Глобальном саммите предпринимательства, где привлекла внимание Иванки Трамп. И, наконец, Рейхан Джамалова благодаря проекту была признана одной из юных изобретателей и предпринимателей журналом Forbes за 2018 год (Forbes Under 30).

Для сведения отметим, что официальным организатором программы ClimateLaunchpad в Азербайджане является инновационный центр Social Innovation Lab (Sil.), а основными партнерами – Открытое акционерное общество «Азеркосмос» и компания EY Azerbaijan (Золотой спонсор). Центр инноваций и предпринимательства Barama – бронзовый спонсор программы.

Сеть ресторанов Özsüt выступила в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Медиа-поддержку проекту оказали Technote Media, Edumap и Real TV. Партнерами проекта были Французско-Азербайджанский университет и акселератор SUP-Accelerator.

Подробную информацию о проекте можно получить на https://climatelaunchpad.org/countries/azerbaijan/​

Более подробную информацию можно получить, обратившись по адресу news@mcs.az

ООО Azercell Teleсom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые представила в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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