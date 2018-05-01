«28 петель» тепла: как азербайджанские феи помогают недоношенным детям – ФОТО

Ежедневно в мире рождается огромное количество недоношенных детей, весом от 500 граммов.

Однако не всегда подобные случаи заканчиваются летальным исходом. Можно привести множество примеров людей, рожденных раньше срока, но вошедших в историю, среди которых – Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Наполеон Бонапарт, Иммануил Кант, Альберт Эйнштейн – им довелось не только остаться в живых, но и добиться по жизни больших высот.

В Азербайджане с прошлого года функционирует клуб под названием «28 петель», члены которого вяжут из натуральной шерсти костюмчики для недоношенных детей или, как их называют, «торопыжек» и передают в местные больницы. О том, как шерстяная одежда помогает малышам выжить, и какую масштабную работу уже проделали волонтеры, 1news.az рассказала координатор клуба Фарида Мамедова.

«Высокая смертность среди недоношенных малышей объясняется тем, что во время сна из-за неразвитости дыхательной системы они могут перестать дышать. А натуральная шерсть бывает немного колючей – она раздражает нервные окончания и заставляет испытывать дискомфорт, в результате чего ребенок постоянно ворочается, что стимулирует его дыхание.

Также, как правило, внутренние органы торопыжек бывают неразвиты, и сахар в крови способствует их развитию. Вторая функция, которую выполняет сахар, заключается в обогреве организма, потому что температура тела недоношенных детей гораздо ниже нормы, однако, если с этим будут справляться наши шерстяные костюмчики, то весь расход сахара будет направлен только на развитие внутренних органов, что позволит малышам быстрее восстановиться.

А надевать на торопыжек другую одежду категорически запрещено, потому что они обладают малым количеством подкожного жира, и их кожа бывает слишком чувствительной – контакт с любым материалом может спровоцировать аллергию или раздражение, чего не скажешь о шерсти, которая является экологически чистым продуктом», - объясняет наша собеседница.

По словам Фариды, о существовании волонтерской организации «28 петель», действующей во многих странах мира, она узнала из Интернета, где прочитала, что первый подобный клуб был основан в Казахстане одной энтузиасткой по имени Карла Нур. Название организации было выбрано не случайно: именно 28 петель необходимо набрать на спицу, чтобы связать маленький носочек для недоношенного малыша.

Учитывая, что и в Азербайджане ежедневно рождается определенное количество недоношенных детей, она связалась с основательницей клуба и попросила разрешения открыть филиал в Баку. С этого момента девушка постоянно ищет волонтеров, которые готовы пожертвовать своим временем, чтобы связать несколько комплектов одежды во имя благого дела. Такие девушки в рамках клуба именуются «феями».

«Среди наших подопечных была одна малышка с экстремально низкой массой тела – 800 граммов, и мы связали для нее жилетку длиной всего 15 сантиметров! Наши врачи ее выходили, и она благополучно отправилась из больницы домой. Также мы вяжем шапочки, носочки, пледы и игрушки, которые на ощупь напоминают пуповину. Это позволяет ребенку чувствовать себя защищенным, как в утробе матери, и одновременно занимает его руки, в результате чего он не норовит выдернуть зонды или снять с себя кислородную маску.

Кстати говоря, мы стараемся подключать фантазию и создавать красивые яркие костюмчики, в которые вложена наша любовь. Например, одна наша «фея» связала костюм арбузного окраса и мальчика, который его носил, стали называть «арбузиком». Также была девочка, которой досталась игрушка в форме морковки, за что ее, соответственно, прозвали «морковкой». И каждый раз, когда нам сообщают, что такого-то ребенка выписали из больницы, в нашей душе взрываются фейерверки. Потому что победа этих маленьких детишек над смертью становится нашей собственной победой», - говорит Ф.Мамедова.

Как отмечает наша собеседница, клуб «28 петель» сотрудничает в Баку с Республиканским перинатальным центром, куда направляют недоношенных детей с осложнениями, с роддомом №6, клиникой ОМД, «Оксиген», «Каспиан» и так далее. Однако зачастую волонтеры сталкиваются с непониманием окружающих, которые спрашивают, зачем наряду с государственными клиниками, они помогают частным, пребывание в которых платно. На что куратор клуба отвечает, что нельзя разделять детей по финансовому положению их родителей – если ребенок родился недоношенным, он в любом случае нуждается в помощи.

Наряду с этим костюмчики также дарятся отказникам, находящимся в РПЦ, даже если они совершенно здоровы. Подобная помощь не входит в рамки деятельности «28 петель», а просто исходит от желания сделать приятное для детишек, оставшихся без родителей.

«Все комплекты одежды мы вяжем на безвозмездной основе. И предупреждаем врачей, чтобы не была продана за деньги ни одна маленькая игрушка. У нас на это поставлено табу. Но, слава Богу, мы имеем дело с порядочными врачами, которые никогда ради наживы не переступят через свои человеческие качества. Некоторые из них даже в свободное время помогают нам с вязанием.

Многие также спрашивают, почему матери торопыжек сами не вяжут для них костюмы. Каждый раз удивляюсь этому вопросу, потому что нетрудно догадаться о физическом и моральном состоянии такой матери. Помимо того, что она находится в реанимации либо просто в больнице, на нее очень давит ситуация, когда ребенок лежит за стеклом в кювезе и его даже нельзя взять на руки и обнять.

Помню, как мама одного недоношенного ребенка в Сумгайыте, выйдя из реанимации и увидев его в красивой яркой одежде с игрушечкой в руках, начала плакать и сказала, что никогда бы не подумала, что к ее малышу проявят заботу совершенно чужие люди. Зачастую такие мамы после того, как их ребенок выписывается домой, присоединяются к нашей группе вязальщиц в качестве благодарности за оказанную помощь», - говорит Фарида.

Помимо бакинских клиник, клуб «28 петель» также сотрудничает с сумгайытскими медучреждениями и в данный момент договаривается с клиниками Губы и Гянджи, планируя охватить в дальнейшем весь Азербайджан. Единственная проблема заключается в сложностях перевозки, поэтому если кто-нибудь из читателей периодически ездит в вышеперечисленные районы и хочет сделать благое дело, он может связаться с кураторами клуба посредством группы на Facebook.

«Мы хотим, чтобы к нашему проекту присоединилось как можно больше людей. К сожалению, молодое поколение практически не вяжет, и мы очень нуждаемся в волонтерах, которые бы нам помогали. На самом деле, процесс вязания не отнимает много времени – связать один костюмчик можно всего за несколько часов.

Лично я стараюсь уделять вязанию каждую свободную минуту, даже ожидая со школы своего ребенка. Другая наша «фея» уехала на отдых и, сидя у моря, продолжала вязать. В нашем клубе около десяти человек регулярно сдают связанные костюмчики, остальные время от времени помогают. На данный момент нас мало, но мы будем стараться привлекать как можно больше людей», - говорит Ф.Мамедова.

Помимо всего прочего, клуб «28 петель» организует бесплатные обучающие мастер-классы для тех, кто не умеет вязать, но хочет внести свою лепту в это благое дело. Встречи проводятся в центре детского развития «Dassel», ресторане «Nizami lounge» и других местах, предоставивших «феям» свое помещение.

Также, по словам нашей собеседницы, зачастую помощь поступает от совершенно незнакомых людей, которые дарят клубу шерстяные нитки. За что им огромное спасибо, учитывая, что пряжа в Азербайджане стоит довольно дорого.

«У нас много магазинов-компаньонов, которые делают хорошую скидку покупателям, если они приобретают нитки для нашего клуба. Среди них – «Toxunma iplər» около метро Нефтчиляр, «Nakish» около метро Гянджлик , «Sederek» и так далее. Там даже имеется наша корзина, в которую люди могут бросить купленные мотки, если они не располагают временем встретиться с нами и передать лично.

Также отметим, что на данный момент мы не принимаем деньги, только исключительно пряжу. У клуба «28 петель» в других странах имеются спонсоры, которые ежемесячно перечисляют на их счет определенную сумму. Если какая-нибудь организация изъявит желание материально нас поддерживать, мы естественно не станем возражать и будем регулярно предъявлять отчеты о потраченных средствах. Тогда мы сможем заказывать оптом шерстяные нитки либо из Турции, либо из России, потому что в Азербайджане не имеется большого выбора цветов, и качество далеко не всегда соответствует требуемым стандартам», - объясняет Фарида.

И напоследок наша собеседница рассказала о дальнейших планах клуба «28 петель». По ее словам, в других странах имеются волонтеры, которые не только вяжут костюмчики для торопыжек, но и приходят в больницы, чтобы прочитать им сказки. Согласно мировым исследованиям, малышам, находящимся в кювезе, приятно слышать голоса людей, которые к ним обращаются – это стимулирует их на скорейшее выздоровление. В Азербайджане на данный момент не практикуется подобный контакт с детьми, однако куратор клуба уже долгое время над этим думает.

«Также в ближайших планах азербайджанских «фей» навещать детские дома и проводить уроки вязания для девочек от 14 лет, которые, во-первых, приобретут новый полезный навык, а во-вторых, смогут заниматься благотворительностью. Мы очень хотим, чтобы в нашем клубе стало больше вязальщиц, и будем всячески к этому стремиться», - подытоживает наша собеседница.

Лейла Мамедова

Фото: личный архив клуба «28 петель»