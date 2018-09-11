27 лет независимости Республики Узбекистан

1 сентября узбекский народ отмечает самый главный праздник страны — День независимости. Двадцать семь лет назад на карте мира появилось суверенное государство с богатой историей и величайшим культурным наследием, огромным производственным и интеллектуальным потенциалом, миролюбивым и трудолюбивым народом.

Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, создали достойные условия для жизни населения и реализации созидательного потенциала граждан.

Отказ от административно-командного управления экономикой, поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-кредитная политика способствовали обеспечению макроэкономической стабильности, высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по дальнейшей модернизации страны и либерализации всех сфер жизни в начале 2017 года Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах.

Документ, разработанный с учетом отечественного и зарубежного опыта, мнений граждан, стал той самой образной картой, которая задает вектор для Узбекистана на ближайшие пять лет. Начиная с прошлого года по всей стране инициирована работа по пяти следующим направлениям.

Первое — совершенствование государственного и общественного строительства, повышение качества и эффективности госуслуг, практическая реализация механизмов общественного контроля, усиление роли институтов гражданского общества и СМИ.

Второе — обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы.

Третье — развитие и либерализация экономики, усиление защиты прав частной собственности, стимулирование малого бизнеса, активное привлечение иностранных инвестиций путем улучшения

инвестклимата.

Четвертое — развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и доходов населения, совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение активности женщин, совершенствование молодежной

политики.

Пятое — обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

За короткий период с момента принятия и начала реализации Стратегии изменения коснулись практически всех сфер жизни общества.

В рамках реализации первого направления Стратегии принцип «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу» стал приоритетным. Важным и знаковым стало начало работы правительственных органов в центре и на местах с обращениями граждан путем запуска Виртуальной и народных приемных Президента, количество которых превысило порог с шестью нулями. В середине 2018 года появилось Агентство по оказанию государственных услуг при Министерстве юстиции, а народные приемные стали его территориальными подразделениями.

Набирает обороты и сфера оказания госуслуг для бизнеса. С первого апреля прошлого года введена автоматизированная система госрегистрации субъектов предпринимательства. В скором времени 58 видов госуслуг будут оказываться по принципу «одно окно».

Среди отличительных черт меняющегося облика страны можно также назвать внедрение системы «Электронный парламент», совершенствование механизмов госконтроля, развитие государственно-частного партнерства. Основная направленность этих работ — социальная ориентированность.

Последовательно реализуется второе направление Стратегии, связанное с обеспечением верховенства закона. На сегодняшний день созданы единый высший орган судебной власти — Верховный суд Узбекистана, а также административные суды, которым подведомственно рассмотрение административных споров, вытекающих из публично-правовых отношений, а также дел об административных правонарушениях.

Для отбора профессиональных и квалифицированных кадров на основе открытой и гласной системы учрежден Высший судейский совет. Срок полномочий судей продлили вплоть до бессрочного, если они положительно заявят о себе.

Реформирована система органов внутренних дел, основная деятельность которых направлена на обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан — «Служение интересам народа».

Третье направление, отражающее развитие и либерализацию экономики, воплощается в жизнь с учетом инновационных технологий и разработок. Так, в стране сформирована нормативно-правовая база, которая стимулирует повсеместное внедрение технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких как PayPal, Alipay, Visa и MasterCard. Уже действуют конверсионные карты, с помощью которых можно проводить интернет-платежи в онлайн-магазинах, оплачивать гостиницы, авиабилеты. Внедрен механизм автоматической конвертации сумовых средств физических лиц, в том числе с банковских карт, в иностранную валюту при осуществлении денежных переводов за рубеж.

Наряду с этим в стране осуществлены мероприятия, направленные на поддержку субъектов предпринимательства, инициативных и предприимчивых лиц, создание условий для экспорта продукции, поддержки отечественного производителя. В их числе можно назвать Концепцию совершенствования налоговой политики, создание инновационных технопарков, введение в практику института бизнес-омбудсмана и многое другое.

Международные эксперты констатируют, что в Узбекистане в корне изменен подход к осуществлению экономической политики, направленной прежде всего на повышение экономической активности населения и создание благоприятной деловой среды. Основной акцент при этом делается на привлечение зарубежных партнеров и инвестиций в создание и расширение высокотехнологичных и инновационных производств.

Реформы в социальной сфере, предусмотренные в четвертом блоке Стратегии, проходят с учетом идеи «Интересы человека — превыше всего». Так, на поддержку социально уязвимых слоев населения направлены программы и акции, ведется сотрудничество государственных и общественных организаций. В этом важном деле уделяется особое внимание потребностям малообеспеченных граждан и лиц с инвалидностью. За последние два года жильем обеспечены уже более 1 тыс. граждан данной категории.

Принимаются необходимые меры по обеспечению занятости населения, привлечению все большего количества семей к предпринимательской деятельности, инициирована программа «Каждая семья — предприниматель». В результате этих усилий в стране за последние два года обеспечены работой более 700 тыс. человек, предпринимателям коммерческими банками выделено 25 триллионов сумов кредитных средств.

В продолжение этой темы можно отметить, что повсеместно реконструируются и строятся школы, налаживаются связи с ведущими зарубежными вузами. Так, в Алмалыке в этом году студенты начнут обучение в филиале российского МИСиС, а также американского Университета Вебстер — в Ташкенте.

Значительные подвижки также достигнуты в реализации положений пятого направления Стратегии действий, предусматривающего обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В этом контексте важным следует упомянуть принятие Закона «Об Оборонной доктрине Узбекистана». В документ вошли такие моменты, как открытость внешней политики, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими государствами.

Для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, религиозной толерантности, сохранения национальных и культурных ценностей, создания условий для паломнического туризма глава государства 15 июня дал старт строительству Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Еще одним шагом к объединению, но на этот раз соотечественников, живущих в разных странах, стало создание международной негосударственной некоммерческой организации Buyuk Kelajak. В мае был презентован экспертный совет, представители которого поделились планами по разработке долгосрочной модели развития Узбекистана.

Безусловно, упрочению сотрудничества на международном уровне, а также развитию туризма служит введенный безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи государств — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Упростили и порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран, среди которых США, Китай, Индия, Австралия и другие, теперь его сроки — два рабочих дня. Открыты новые авиа- и железнодорожные сообщения, автотранспортные маршруты.

Наряду с этим с 15 июля 2018 года в Узбекистане введен новый порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан. В частности, постановлением Президента установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан через пункты пропуска для следующих транзитом через территорию республики граждан 101 государства в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток при наличии у них авиабилета в третью страну перевозчика.

В Стратегии действий также определены задачи по совершенствованию и модернизации внешнеполитической деятельности Узбекистана. В частности, отдельное внимание уделено созданию вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства. Решению этих задач в 2018 году способствовали тесные контакты Узбекистана с сопредельными государствами, ведущими мировыми странами, международными организациями, а также проведение ряда мероприятий в Ташкенте.

Историческим в этом контексте следует отметить развитие отношений Узбекистана с Таджикистаном. Так, в марте Президент Ш.Мирзиеев совершил визит в Таджикистан, а глава этого государства Э.Рахмон приехал с ответным уже в августе 2018 года. В результате придан импульс развитию энергетической отрасли и культурно-гуманитарной сферы, обсуждены вопросы безопасности и водопользования.

23 апреля состоялся государственный визит Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в Узбекистан. Подписаны документы, касающиеся развития межрегионального сотрудничества, открытия торговых домов, сфер транспорта, транзита, сельского хозяйства, науки и техники, спорта и других.

В конце апреля с госвизитом Узбекистан посетил Президент Турции Р.Эрдоган. Один из ключевых моментов наращивания взаимоотношений — Совместное заявление о поднятии узбекско-турецкого стратегического сотрудничества на новый уровень. Достигнута договоренность о создании Высшего совета по стратегическому партнерству. Наряду с этим между правительствами, министерствами и ведомствами подписаны документы, нацеленные на развитие отношений в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристской и других сферах.

В мае Президент Узбекистана с официальным визитом посетил США. Лидеры двух стран подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность.

Начало июня лидер Узбекистана встретил в Циндао (Китай), где прошло 18-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники приняли 17 документов с перспективой на 2019—2021 годы. Ратифицирован ряд инициатив от нашей страны, в том числе принято Совместное обращение глав государств ШОС к молодежи и разработка резолюции ГА ООН «Просвещение и религиозная толерантность».

В августе состоялось заседание Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, в котором также приняли участие лидеры пяти стран-соседей. В региональной повестке — экологическая ситуация, принятие совместных решений для ликвидации последствий, улучшения жизни

людей.

Государств-соседей, а также представителей международных организаций объединило и проведение в марте Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». В итоговой декларации нашла отражение позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» без каких-либо предварительных условий. Президент Ш.Мирзиеев предложил создать специальный Международный фонд поддержки образования в Афганистане. Его задача — содействие афганской стороне в подготовке кадров, выделение стипендий и грантов для талантливой молодежи. В январе этого года в Термезе первых учеников принял Центр обучения афганских граждан.

Заметная активизация также наметилась в отношениях с Азербайджаном. Так, за истекший период 2018 года наши страны поддерживали тесные контакты по широкому спектру направлений. В их числе можно упомянуть визиты в Азербайджан делегаций Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса С.Сафаевым, заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса С.Отамуратовым, министром занятости и трудовых отношений Ш.Кудбиевым, министром обороны А.Азизовым, министром культуры Б.Сайфуллаевым, министром внутренних дел П.Бабаджановым и др.

Мы также уделяем особое внимание налаживанию связей между промышленными предприятиями и деловыми кругами Узбекистана и Азербайджана. В этом плане следует отметить, что начало нынешнего года было ознаменовано важным событием, которое, по нашему убеждению, заложило прочную основу для наращивания взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран. В частности, в феврале 2018 года состоялся визит в Узбекистан азербайджанской делегации во главе с президентом Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана М.Мусаевым. В ходе этого визита был организован бизнес-форум с участием более 20 представителей крупных компаний Азербайджана и свыше 50 руководителей предприятий Узбекистана, действующих в сферах строительства, торговли, фармацевтики, упаковочных материалов, полиграфии, ИКТ и др. В завершение бизнес-форума между ТПП Узбекистана и Конфедерации подписано соглашение о сотрудничестве.

Необходимо отметить, что данный визит и проведенные в его рамках мероприятия сыграли важную роль в дальнейшей нашей работе в сфере экономической дипломатии. В частности, за ними последовало большое количество взаимных обменов визитами представителей деловых кругов Узбекистана и Азербайджана, по итогам которых сторонами достигнуты договоренности о налаживании взаимовыгодных кооперационных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Благодаря такой активности обозначился большой рост товарооборота между странами. В частности, по итогам семи месяцев 2018 года объем взаимной торговли возрос на 129% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Уверен, что обозначенная динамика получит дальнейшее развитие в будущем. Сейчас мы активно работаем над продолжением контактов на высшем и высоком уровнях, между предпринимателями и бизнес-кругами двух стран.

Подводя итоги пройденного этапа, можно с полной уверенностью утверждать, что продолжение реализации национальной модели реформирования и развития экономики позволит достичь поставленных на предстоящий период целей и решить задачи по дальнейшему углублению преобразований, направленных на поступательный и неуклонный рост экономики и повышение уровня и качества жизни узбекского народа, укрепление авторитета Узбекистана на международной арене.

Шерзод Файзиев,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике