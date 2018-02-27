26-я годовщина Ходжалинского геноцида широко освещалась в зарубежной прессе

26-я годовщина Ходжалинского геноцида широко освещалась в средствах массовой информации зарубежных стран.

Анатолийское агентство Турции распространило интервью помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова в связи с Ходжалинским геноцидом.

Помощник Президента заявил, что если в мире существует справедливость, то совершившие Ходжалинскую резню, должны понести наказание. Это преступление совершено армянами. Этому преступлению против человечности должна быть дана оценка, они должны понести наказание.

Отметив важность расследования причин того, кто и для чего совершил этот геноцид, Али Гасанов подчеркнул: Мы стараемся сделать все возможное, чтобы преступление, совершенное армянами против человечности, было признано во всем мире. В парламентах более десяти стран приняты постановления, связанные с Ходжалинским геноцидом. Конечно, признание геноцида требует некоторого времени. Однако мы считаем, что если в мире существуют правда и справедливость, то те, кто совершил Ходжалинскую резню, понесут наказание.

Коснувшись вопроса о том, что историки проводят исследования, связанные с Ходжалинской резней, а государства по итогам данных исследований признают эту расправу геноцидом, Али Гасанов заявил, что азербайджанцы в ту ночь были убиты потому, что являлись тюрками и азербайджанцами. Не пощадили никого – ни пожилых, ни детей, ни женщин, ни мужчин.

Говоря также о признании Палатой представителей парламента Нидерландов надуманных армянских притязаний, связанных с событиями 1915 года, как «геноцида», Али Гасанов подчеркнул важность проведения парламентами исследования до признания данного вопроса. В истории не было события под названием «геноцид армян». Это надуманное обвинение, которое армяне выдвигают уже 100 лет. Для получения контрибуции от турецкого народа, они обвиняют его в действиях, которые он не совершал, оказывая при этом давление. К сожалению, различные государства мира также принимают подобные решения, не изучив данный вопрос. «Мы категорически не принимаем эти решения. Обвинение Турции в том, чего не было, свидетельствует о несправедливости проведенного голосования. Пусть те, кто утверждают, что Турция 100 лет назад совершила геноцид армян, откроют архивы», - отметил А.Гасанов.

Говоря об операции «Оливковая ветвь», проводимой Вооруженными силами Турции в сирийском регионе Африн, Али Гасанов отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда говорит: «Участвуя в Афринской и других операциях, Турция не зарится на чьи-то земли. Однако мы были беспощадны к давлению на турецкий народ, угрозам суверенитету Турции, к террористам, пытающимся нарушить территориальную целостность Турции и единство народа, и так будет и впредь».

Помощник Президента подчеркнул: Мы всегда будем с Турецким государством. Мы тоже заявили, что Турция вправе проводить в Африне операцию для обеспечения своей безопасности. Это операция не преследует цели оккупации Африна, она направлена против сил, создающих там угрозу целостности, безопасности Турции. После устранения этих угроз Турция вновь продолжит деятельность в пределах своих границ. Поэтому обвинять Турцию несправедливо.

Констатировав вечность турецко-азербайджанской дружбы, Али Гасанов сказал, что ее основу заложили наши лидеры. Великий Ататюрк говорил, что «Радость Азербайджана – радость Турции, горе его – горе Турции». Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев также говорил, что «Мы – одна нация, два государства». У нас одна судьба, одна печаль, одна радость. Вместе Азербайджан и Турция – еще сильнее. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить эту дружбу. Никому не удастся вбить клин между этими народами.

На турецком телеканале NTV распространен репортаж, связанный с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида. В репортаже приводятся слова свидетелей Ходжалинского геноцида.

Репортаж начинается следующими словами жителя Ходжалы Мамеда Нагиева: «У мена на глазах армяне вспороли живот беременной женщине, извлекли и убили ребенка».

В репортаже отмечается, что 26 лет назад в Ходжалы были убиты 613 азербайджанцев, включая 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Сообщается, что накануне годовщины этой расправы, совершенной 26 февраля 1992 года, ходжалинцы находились в Турции.

Свидетельница Ходжалинского геноцида Вюсаля Мамедова, 8 дней находившаяся в армянском плену, со слезами на глазах говорит в репортаже о пережитых в ту страшную ночь ужасах, пытках, которым подвергли ее армяне. Она отмечает, что самое большое ее желание - когда-нибудь вернуться вместе с дочерью в родные края.

Ходжалинцы, с сожалением говорящие о том, что международная общественность все еще не дала Ходжалинскому геноциду надлежащей политико-правовой оценки, осудили выдвигаемые сегодня против Турции притязания, связанные с надуманным «геноцидом армян». Депутат Милли Меджлиса от Ходжалы Эльман Мамедов говорит: «Сегодня Турцию шантажируют. Некоторые европейские страны, не имея никаких доказательств, аргументов, заявляют о признании этого вымышленного «геноцида». Спрашивается: на что вы ссылаетесь, на чем основываетесь, признавая этот вымышленный «геноцид»?

Еще один репортаж, связанный с Ходжалинским геноцидом, был распространен на канале Ülke TV.

В репортаже, начинающемся словами, высказанными на днях Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с Ходжалинским геноцидом на собрании группы Партии справедливости и развития, приводятся факты, связанные с трагедией.

Широкое место в репортаже также отводится воспоминаниям свидетелей Ходжалинского геноцида, рассказавшим о страданиях, пережитых ими в ночь с 25 на 26 февраля. Подчеркивается, что они требуют от международной общественности признать Ходжалинский геноцид.

В обоих репортажах демонстрируются кадры, отражающие ужасы Ходжалы.

Еще один влиятельный турецкий телевизионный канал HABER TÜRK распространил репортаж, связанный с Ходжалинским геноцидом.

В репортаже представлена подробная информация о Ходжалинском геноциде. Отмечается, что 26 февраля 1992 года армяне совершили в городе Ходжалы убийство 613 мирных азербайджанцев.

Широкое место в репортаже отведено воспоминаниям очевидцев Ходжалинского геноцида.

Житель Ходжалы Мамед Нагиев говорит: «Я был взят в плен армянами 27 февраля. Армяне на азербайджанском языке подозвали нас, соврав, что они из Агдамского района. Когда мы приблизились к ним, они открыли по нам огонь, мы были взяты в заложники. Они забрали все ценное, что у нас было. Три дня мы оставались в заложниках».

Джавид Алиев, потерявший отца и других родственников во время Ходжалинского геноцида, говорит: «Нас обстреливали со всех сторон. Мы смогли привезти и похоронить тело отца спустя 23 дня. Тела же многих наших родственников остались там».

В репортаже, где подчеркивается, что жители Ходжалы живут надеждой на возвращение на родные земли, приводятся также слова депутата Милли Меджлиса Эльмана Мамедова: «Я родился в Ходжалы. Мои родители, деды тоже родились в Ходжалы. Мечтаю вернуться в Ходжалы и остаться там до конца жизни».

На интернет-странице канала Telesur Tv, вещающего во многих странах Латинской Америки, распространена статья известного чилийского журналиста и международного аналитика Пабло Хофре под названием «Ходжалы: кровоточащая рана на совести мира».

Подробно повествуя в статье об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, автор пишет, что в результате конфликта Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, азербайджанцы подверглись этнической чистке и геноциду. Журналист отмечает, что Ходжалинский геноцид является одним из самых чудовищных деяний, совершенных в конце ХХ века, и азербайджанский народ всегда помнит о нем, организаторы геноцида несут международно-правовую ответственность. Он пишет, что нынешний Президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу признает, что Армения, игнорируя призывы Совета Безопасности ООН к прекращению огня и миру, ведет целенаправленную войну против Азербайджана для оккупации его земель. Автор отмечает, что Серж Саргсян является одним из тех, кто совершил Ходжалинскую резню.

Повествуя о принятых многими международными организациями мира, включая Совет Безопасности ООН, резолюциях, требующих освобождения оккупированных территорий Азербайджана, восстановления его территориальной целостности и суверенитета, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, а также касающихся совершенного 26 лет назад Ходжалинского геноцида, автор подчеркивает, что международная общественность поддерживает справедливую позицию Азербайджана, уже признается, что Армения несет международно-правовую ответственность за совершенные преступные деяния.

Ссылаясь на всестороннее исследование международного аналитика, профессора международных отношений Аргентинского университета Ла Плата Пауло Ботты относительно международно-правовых аспектов конфликта, журналист разъясняет конфликт в данном аспекте и оценивает Ходжалинский геноцид в рамках международных конвенций по правам человека. Он отмечает, что в соответствии с международным правосудием и положениями Женевской конвенции Армения несет международно-правовую ответственность за агрессивную политику и совершенные преступные деяния. В статье говорится: «Убийство 613 азербайджанцев является лишь одним из последствий Ходжалинского геноцида. Есть и другие последствия, такие как насильственное превращение людей в вынужденных переселенцев в результате конфликта, продолжение их пребывания в таком положении, оккупации». Автор подчеркивает, что политика Армении противоречит международному праву.

В заключение автор отмечает, что возникший в связи с конфликтом статус-кво неприемлем, территориальные притязания Армении лишены всякого международно-правового основания. Необходимо заставить Армению возвратить оккупированные территории, обеспечить справедливость в вопросе Ходжалинского геноцида, продолжающего оставаться кровоточащей раной на совести мира.

На сайте Newsday.ge, имеющем широкую читательскую аудиторию в Грузии, размещена статья под заголовком «Геноцид и национальный траурный митинг», повествующая о Ходжалинском геноциде.

В статье дается подробная информация о Ходжалинской трагедии. Отмечается, что армянские националисты с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР стерли с лица земли город Ходжалы. Подчеркивается, что эта расправа еще раз показала истинное лицо армян. Это была не просто война, а расправа над людьми из-за их национальной принадлежности. Мировое сообщество должно дать этому надлежащую политико-правовую оценку.

Грузинский портал Apsny.ge также распространил статью о Ходжалинском геноциде.

В статье сообщается о злодеяниях, совершенных армянами в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Отмечается, что армяне при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии полностью разрушили Ходжалы, с особой жестокостью убили сотни гражданских лиц, включая детей, женщин, стариков.

В публикации говорится, что учиненное преступление является составной частью постоянно совершаемого Арменией насилия. Подчеркивается, что это оставляет основу агрессорской политики Армении.

26-я годовщина Ходжалинского геноцида находится в центре внимания и узбекской прессы. На портале Qalampur.uz распространена статья известного журналиста, лауреата международных премий Наргиз Касимовой о Ходжалинском геноциде на узбекском языке.

В статье под названием «Прошло 26 лет с Ходжалинской трагедии. Подробности кровавого дня, оставшегося на странице истории» автор сравнивает Ходжалинскую трагедию с геноцидами в Хиросиме, Нагасаки, Хатыни.

В статье подробно говорится о безжалостно убитых, раненых и пропавших без вести жителях Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, сообщается о беспощадном нападении на Ходжалы при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, полном разрушении и сожжении города. Подчеркивается, что в ту страшную ночь с особой жестокостью были убиты сотни гражданских лиц, включая детей, женщин, стариков.

В статье говорится, что учиненное в Ходжалы преступление является составной частью систематически и постоянно совершаемого Арменией насилия, отмечается, что армяне проводят политику дискриминации. Подчеркивается, что это составляет основу агрессивной политики Армении.

На портале Nargis.uz также распространены статьи под заголовками «Черное пятно на истории человечности» и «Ходжалинская трагедия: 26 лет спустя» на узбекском и русском языках.

В статьях приводится информация о безжалостно убитых, раненых, пропавших без вести во время трагедии, рассказывается об участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии. Сообщается, что второй батальон полка под командованием Сейрана Оганяна, третий батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба первого батальона Валерий Чтичян и более 50 офицеров полка учинили зверскую расправу над жителями Ходжалы.

Подчеркивается, что по информации Российского правозащитного центра «Мемориал», сразу после трагедии только в Агдам были доставлены 200 трупов. После убийства людей над их телами глумились.

В статьях приводятся цитаты из репортажей, распространенных в те дни в газетах Le Monde, Известия, Vashington Post, Financial Times и других СМИ.

На интернет-сайте ежедневной швейцарской газеты Südostschweiz в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида размещено письмо читателя под названием «Нет – войне, да – миру!».

В публикации, в которой отмечается, что Ходжалинский геноцид является высшей трагической точкой в агрессивной войне, проводимой Арменией против Азербайджана, подробно описывается преступление геноцида, совершенное в ту ночь против гражданского населения.

В материале также отмечается, что миллионы людей все еще ожидают, что нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован мирным путем на основе принципов международного права. Однако для урегулирования конфликта требуется положить конец оккупации Арменией земель Азербайджана, обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на землю предков. В случае вывода Арменией войск с территорий Азербайджана, азербайджанское население готово сосуществовать с армянами в мирных условиях, как это было на протяжении сотен лет. А для этого, в первую очередь, должен быть создан мир.

В одном из авторитетных органов периодической печати Перу – газете El Peruanoопубликована статья под заголовком «Ходжалинский геноцид: преступление против человечности».

В публикации приводится подробная информация о самой кровавой странице армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта – Ходжалинском геноциде. Рассказывается также об агрессии Армении против Азербайджана, политике этнической чистки, проведенной на оккупированных азербайджанских территориях, отмечается, что эта политика сопровождалась невероятными зверствами и жестокостью. Подчеркивается, что один миллион азербайджанцев, изгнанных с земель, оккупированных Арменией, до сегодняшнего дня с тоской ждут возвращения в родные края.

Сообщается, что армянская сторона все еще не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Отмечается, что Ходжалинский геноцид признан многими странами мира, и в связи с этим приняты многочисленные резолюции, в том числе резолюция, принятая в 2013 году Конгрессом Перу.

В англоязычной катарской газете The Peninsula также опубликована обширная статья о Ходжалинском геноциде.

В статье подчеркивается, что бойня, учиненная в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы вооруженными силами Армении вместе с 366-м мотострелковым полком бывшей советской армии, является одним из самых кровавых событий в истории человечества. Отмечается, что во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 наших соотечественников, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, тяжело ранены сотни мирных жителей. В этой массовой бойне были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей – одного из родителей, пленные и заложники были подвергнуты жестоким пыткам. В ходе этих событий были массово нарушены основные права человека, и самое главное, право на жизнь.

Доводится до внимания, что пропагандистская кампания «Справедливость к Ходжалы!», проводимая на международном уровне вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, играет важную роль в признании Ходжалинской трагедии в мире как акта геноцида. В статье подчеркивается, что Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, по всем элементам соответствует понятию «геноцид», предусмотренному в резолюциях ООН.

В статье отмечается, что армянской стороной до сих пор не выполнены требования резолюций Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту, поднимается вопрос о том, что виновники Ходжалинского геноцида все еще не понесли наказания. Отмечается, что азербайджанский народ всегда будет чтить память шехидов Ходжалы, продолжит борьбу до восстановления территориальной целостности страны.

На сербском сайте Balkanian.com размещена статья под заголовком «Азербайджан вспоминает жертв Ходжалинской трагедии», посвященная 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В статье предоставляется информация о захватнической политике и политике этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, совершенных зверствах, причинах Ходжалинской трагедии, жертвах кровавых событий, а также отмечается равнодушное отношение международного сообщества к этому геноциду и оккупации наших исторических земель.

Подчеркивается, что несмотря на то, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, в которых отражены суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность границ нашей страны, Армения все еще удерживает под оккупацией наши исторические территории, отмечается, что Ходжалинский геноцид освещается в авторитетных мировых СМИ, задокументирован организацией Human Rights Watch, однако мировые лидеры и влиятельные международные организации не дают надлежащей оценки этой трагедии.

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