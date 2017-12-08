25 лет песне «Сибирские морозы»: EMIN перепел мегахит Владимира Кузьмина - ВИДЕО

Популярный певец EMIN презентовал в Сети клип на легендарный хит Владимира Кузьмина «Сибирские морозы».

«Когда мне было 17 лет, эта песня играла у меня в приемниках, не переставая. Однажды случайно встретился с Владимиром Кузьминым в одном ресторане, поздоровался и спросил: «Владимир, я большой поклонник Вашего творчества и очень давно хочу записать одну песню». Он спросил, какую именно, и я ответил, что «Сибирские морозы». Владимир попросил отправить ему послушать мою запись, а это особенно ценно, потому что значит, что человеку не все равно.

Он внес несколько своих очень правильных корректировок, обратил мое внимание на важные нюансы. Когда ты перепеваешь песню, которую знает вся страна, тебя всегда будут сравнивать с оригиналом, и ты всегда будешь проигрывать. Я хотел дать альтернативное звучание «Сибирским морозам» спустя 25 лет, но ни в коем случае не отойти от оригинальной идеи этой композиции», - рассказывает EMIN о песне «Сибирские морозы».

В клипе, режиссером которого является Юрий Ярушников, снялся также автор и исполнитель хита «Сибирские морозы» Владимир Кузьмин.

Ф.В, Г.Р.