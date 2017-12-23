Сегодня - день рождения Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

Сильный политик и яркая личность - Президент Ильхам Алиев отмечает сегодня день рождения. Главе Азербайджана исполняется 56 лет.

Коллектив информационного агентства 1news.az с чувством глубокого уважения присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес главы государства.

Заслуги Президента Ильхама Алиева, его высокий профессионализм и умение последовательно добиваться поставленных целей, незаурядные личные качества и исключительное благородство принесли ему признание и высокую оценку во всем мире.

Именно с именем Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя дела общенационального лидера Гейдара Алиева - связано сегодня стремительное развитие Азербайджана.

Именно под его руководством Азербайджан сегодня по праву считается политическим и экономическим центром силы в регионе.

Именно под его руководством Азербайджан стал страной, без участия которой немыслима реализация ни одного транснационального проекта.

Именно под его руководством он стал самой быстроразвивающейся страной в мире, одной из самых конкурентоспособных мировых экономик.

И только благодаря его политике Азербайджан сегодня – настоящий образец межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Сегодняшний Азербайджан – это прямой результат продуманной внешнеполитической линии опытного и дальновидного государственного деятеля, во главу политики которого положена защита национальных интересов и укрепление авторитета страны на мировой политической арене.

Такая внешняя политика является гармоничным продолжением политики внутренней - полностью сконцентрированной на благоденствии гражданина Азербайджана.

Сегодня азербайджанский лидер по праву пользуется любовью и уважением соотечественников во всем мире, ибо за каждым его решением, каждым шагом стоит искреннее стремление служения Отчизне и народу.

Только с Президентом Ильхамом Алиевым наш народ связывает дальнейший прогресс и развитие Азербайджана, собственное благополучие и защищенность, безопасное и светлое будущее своих детей.

И только с ним он связывает свою великую надежду – освобождение оккупированных территорий и Большое возвращение азербайджанцев на исконные земли.

От души желаем Вам, уважаемый господин Президент, долгих лет жизни, здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в деятельности во благо Родины!

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Биография: Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.

С 1967 по 1977 годы учился в средней школе города Баку.

В 1977 году поступил в Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО).



По окончании МГИМО, в 1982 году поступил в аспирантуру Московского Государственного Института Международных Отношений.

В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском Государственном Институте Международных Отношений.

С 1991 по 1994 годы Президент Алиев работал в сфере частного бизнеса. Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики.

Принимал активное участие в осуществлении «нефтяной стратегии Гейдара Алиева».

Является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики суверенного Азербайджана.

Доктор политических наук.

Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность Премьер-министра Азербайджанской Республики.

С 1997 года по настоящее время является Президентом Национального Олимпийского Комитета Азербайджана.

За большой вклад в дело развития спорта и Олимпийского движения награжден высшим орденом Международного Олимпийского Комитета.

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя, а в 2005 году председателем правящей партии «Ени Азербайджан».

С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ.

В январе 2003 года избран заместителем Председателя ПАСЕ и членом бюро Ассамблеи.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен Премьер-министром Азербайджана.

15 октября 2003 года был избран Президентом Азербайджанской Республики.

На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76% избирателей.

Вступил в должность 31 октября 2003 года.

В апреле 2004 года за активное участие в работе ПАСЕ и приверженность европейским идеалам был награжден дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью ПАСЕ.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей,

Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост Президента Азербайджанской Республики.

Вступил в должность 24 октября 2008 года.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был переизбран большинством голосов на пост Президента Азербайджанской Республики.

За него отдали свои голоса 84.54% проголосовавших избирателей.

Вступил в должность с 19 октября 2013 года.

В совершенстве владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.

Глава государства удостоен ряда международных премий, звания почетного доктора университетов различных стран и других высоких почетных званий, награждён орденами и медалями многих иностранных государств.

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