1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

22 азербайджанские девочки сотворили историю в финале Лиги Европы в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 17:16 ~ 2 минуты на чтение 75
22 азербайджанские девочки сотворили историю в финале Лиги Европы в Баку – ВИДЕО

Двадцать две азербайджанские девочки вчера вывели футболистов «Челси» и «Арсенала» на поле Бакинского Олимпийского стадиона в Баку перед началом финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, эту возможность девушкам, отобранным со стороны АФФА, подарил FedEx Express - официальный партнер Лиги Европы УЕФА.

Детский фонд УЕФА пишет, что потрясающие девочки из Азербайджана также чемпионы! Они сотворили настоящую историю! Впервые в истории европейских финалов футболистов сопровождали девочки.

«Футбол предлагает множество возможностей в плане социальной интеграции и благополучия. Как мальчикам, так и девочкам», - заявил генеральный секретарь АФФА и член правления Детского фонда УЕФА Эльхан Мамедов. 

"Игра в футбол помогает многим девочкам, участвующим в наших программах, ломать барьеры благодаря ускоренной интеграции и равенства. Выход на поле перед финалом Лиги Европы УЕФА за руку с футболистами сделает их видными на международном уровне. Уверен, чувство гордости будет прямо-таки витать в воздухе", - добавил Мамедов.

Руководство азербайджанского футбола в последние годы проделало большую работу, направленную на вовлечение в футбол все большего числа девушек, пишет официальный сайт УЕФА.

В настоящий момент АФФА сотрудничает с 35 школами, в которых трижды в неделю проводятся специальные занятия. Департамент массового футбола ассоциации также запустил несколько целевых программ, в том числе и для девушек. В них задействованы наставники клубов женской футбольной лиги Азербайджана.

Детский фонд УЕФА снял специальный видеосюжет о девочках, которые рассказали о своей любви к футболу. «Я чувствую себя сильнее, когда играю в футбол», - говорит одна из девочек.

Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

75

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net