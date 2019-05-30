22 азербайджанские девочки сотворили историю в финале Лиги Европы в Баку – ВИДЕО

Двадцать две азербайджанские девочки вчера вывели футболистов «Челси» и «Арсенала» на поле Бакинского Олимпийского стадиона в Баку перед началом финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, эту возможность девушкам, отобранным со стороны АФФА, подарил FedEx Express - официальный партнер Лиги Европы УЕФА.

Детский фонд УЕФА пишет, что потрясающие девочки из Азербайджана также чемпионы! Они сотворили настоящую историю! Впервые в истории европейских финалов футболистов сопровождали девочки.

«Футбол предлагает множество возможностей в плане социальной интеграции и благополучия. Как мальчикам, так и девочкам», - заявил генеральный секретарь АФФА и член правления Детского фонда УЕФА Эльхан Мамедов.

"Игра в футбол помогает многим девочкам, участвующим в наших программах, ломать барьеры благодаря ускоренной интеграции и равенства. Выход на поле перед финалом Лиги Европы УЕФА за руку с футболистами сделает их видными на международном уровне. Уверен, чувство гордости будет прямо-таки витать в воздухе", - добавил Мамедов.

Руководство азербайджанского футбола в последние годы проделало большую работу, направленную на вовлечение в футбол все большего числа девушек, пишет официальный сайт УЕФА.

В настоящий момент АФФА сотрудничает с 35 школами, в которых трижды в неделю проводятся специальные занятия. Департамент массового футбола ассоциации также запустил несколько целевых программ, в том числе и для девушек. В них задействованы наставники клубов женской футбольной лиги Азербайджана.

Детский фонд УЕФА снял специальный видеосюжет о девочках, которые рассказали о своей любви к футболу. «Я чувствую себя сильнее, когда играю в футбол», - говорит одна из девочек.

Теймур Максутов