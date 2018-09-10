21-летняя красавица-азербайджанка терпела побои любимого, но тот выбросил ее с 6-го этажа – ФОТО - ВИДЕО

В Казани (Татарстан, Россия) 28-летний сотрудник ОМОН Марат Сахапов обвиняется в убийстве своей возлюбленной - 21-летней студентки-азербайджанки Эльнары Карахановой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на КП-Казань, омоновец сбросил девушку с 6-го этажа из ревности. Сейчас он арестован и находится в СИЗО.

На суд приехали родители Сахапова – отец и мать, а также стройная черноволосая женщина, слишком уж похожая на убитую Эльнару, только повзрослевшую. Позже стало известно, что это экс-супруга омоновца и мать двоих его малолетних детей. Пришли в суд и родители погибшей девушки – Фикрет и Наталья Карахановы.

С прессой нашли в себе силы пообщаться только Карахановы. Да и то, Наталья не могла удержаться от слез. Она рассказала, что только сейчас, от подруг погибшей дочери узнала, что Сахапов неоднократно избивал ее.

Как оказалась, Эльнара обращалась в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Но, видимо, привязанность к молодому омоновцу была сильнее инстинкта самосохранения. Не смотря ни на что, девушка даже мечтала построить с ним семью. Родителям о происходящем она ничего не говорила, в побоях, по словам ее подруг, признавалась только им.

О том, что над Эльнарой измывались при жизни, ее мать, узнала только после похорон, когда, разбирая вещи дочери, нашла справки от врачей о побоях, которые были нанесены Эльнаре.

- Мы нашли с ее подругами записи, где он ей угрожал, обещал расправиться с нами, если она от него уйдет, - рыдала Наталья.

По ее словам, эти сообщения в социальных сетях и аудиозаписи уже переданы следствию.

Когда в суд под конвоем оперативников привели Сахапова, мать убитой не смогла сдержаться. Потрясая кулаками и проклиная, женщина попыталась ударить в спину омоновца, которого считает виновным в гибели ее дочери. Но не смогла.

Родители же Сахапова общаться с прессой отказались. Но отец Эльнары Фикрет Караханов рассказал, что 3 сентября они приезжали в Лаишево, на похороны его дочери. Подошли и смогли произнести только одно слово: «Соболезнуем». Затем Наталья Караханова отмахнулась от них, попросив уйти с глаз долой.

Когда в суде хотели приступить к рассмотрению возможности ареста Сахапова, его адвокат попыталась удалить прессу из зала, но получила отказ.

Во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте омоновца судья зачитала показания свидетелей, из которых следует, что жителя дома, где все произошло, в ту ночь разбудила его жена. Женщина проснулась от грохота. Мужчина вышел на балкон и увидел на крыше пристройки лежащую девушку.

Свидетель вызвал полицию и «скорую», а на крышу взобрался другой молодой человек. Он подхватил девушку на руки, несмотря на требования свидетеля не трогать ее. Эльнара в тот момент была еще жива. Но спешащие к ней медики ничего не смогли бы поделать – девушка скончалась в течение нескольких минут после того, как ее обнаружили очевидцы.

После реконструкции событий той ночи приступили к изучению показаний подруг Эльнары. Они рассказали, что девушка познакомилась с Маратом в 2017 году. Влюбилась, но вместе они не жили. Тогда девушка вместе с подругами снимала квартиру, парой этажей выше жил Марат. В гости к девушкам он не приходил, Эльнара сама ходила к нему на свидания.

- Сахапов избивал Караханову руками и ногами, заставлял раздеваться и бил мокрым полотенцем по телу, она присылала фотографии своего избитого лица и тела, - зачитывала судья показания подруг убитой. – Мы просили ее обратиться в полицию, но она говорила, что Марат угрожает ей. Сказал, что если она от него уйдет, то он приедет к ней домой, убьет ее отца и изнасилует мать.

- Марат требовал от нее подробных рассказов о ее прошлых отношениях, - продолжали в суде оглашать показания свидетелей. – Затем избивал ее. Потом закрывался от нее. Они мирились. В тот день Эльнара пошла к нему, чтобы поговорить, как им быть дальше.

Несмотря на побои, девушка не хотела покидать своего молодого человека. Когда исследовали личность подозреваемого, выяснилось, что он уже был женат. Даже успел стать отцом двух малолетних детей. Кстати, еще в 2012 году первая жена Сахапова подавала заявление в полицию о том, что он ее избил. Правда, потом пожалела супруга, ради детей. А причиной последовавшего развода назвала то, что они «устали друг от друга, не сошлись характерами».

- Частично то, что сказали про меня, правда, я признаю это, - заявил Марат Сахапов. – Но я не угрожал убить ее отца и изнасиловать мать. Это ее подруги придумали, они ненавидят меня. Я понимаю, что ее родители меня не простят, но я хочу попросить у них прощения. Я частично виноват. При всех говорю – я не убивал ее. Даже мыслей не было. Как это произошло – я не знаю.

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.