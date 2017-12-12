2017 Гран-при Азербайджана признан лучшей гонкой Формулы 1 прошлого сезона

Азербайджанский этап Формулы 1 в сезоне 2017 года получил широкое признание среди ведущих медиа-изданий и болельщиков по миру как самая захватывающая и непредсказуемая гонка этого года.

Более того, компания «Пирелли», поставляющая шины для Чемпионата мира Формулы 1, недавно опубликовала статистические данные, согласно которым Гран-при Азербайджана вышел на первое место по количеству обгонов, став самой зрелищной гонкой сезона 2017 года. Во время гонки в Баку зрители увидели в общей сложности 42 обгона.

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель буквально столкнулись на бакинской трассе и данный инцидент до сих пор является одним из обсуждаемых моментов сезона. Бакинская гонка завершилась яркой победой пилота Red Bull Racing Даниэля Риккардо, который благодаря безупречному пилотированию опередил Валттери Боттаса из Mercedes-Benz и 18-летнего Лэнса Стролла из Williams, который стал самым молодым пилотом в истории спорта, вышедшим на подиум во время дебютного года.

Самым незабываемым маневром сезона болельщики автоспорта признали тройной обгон Даниэля Риккардо на первом повороте бакинской трассы – австралийцу удалось опередить сразу трех гонщиков. Сам Риккардо согласился с мнением болельщиков и отметил, что «обогнать троих за раз – это было круто», так как за ним последовала “самая большая награда – победа на гонке”. Голосование за лучший обгон минувшего чемпионата провел официальный сайт Формулы 1, представив болельщикам на рассмотрение 10 различных вариантов.

Гонка года

2017 Гран-при Азербайджана признан лучшей гонкой сезона со стороны ведущих СМИ мира, включая:

Daily Mail – Гонка года

http://www.dailymail.co.uk/sport/racing/article-5119723/Formula-One-End-Season-Awards-Lewis-Hamilton-winner.html

The Times – Лучшая гонка

https://www.thetimes.co.uk/article/f1-season-2018-the-unofficial-awards-fxdgrsg0f

The Guardian – Лучший момент сезона

https://www.theguardian.com/sport/blog/2017/nov/27/f1-2017-hamilton-versus-vettel-mclaren-season-s-best-and-worst

Sky Sports – Гонка года

http://www.skysports.com/f1/news/12430/11116628/f1-2017-the-good-the-bad-and-the-ugly-the-end-of-season-awards

“Гран-при Азербайджана: В каждом сезоне бывает гонка, в которой все может произойти – и, обычно, это происходит там, где меньше всего этого ожидаешь. В 2017 году Азербайджан стал именно такой гонкой”.

Bild am Sonntag –Гонка года

http://www.bild.de/bild-plus/sport/motorsport/motorsportereignisse/bams-kroent-die-formel-eins-saison-53982570,view=conversionToLogin.bild.html

“Столкновение Феттеля, семь пилотов не доехали до финиша, бесконечное число инцидентов, неожиданная победа Риккардо и новичок Стролл на подиуме – 2017 Гран-при Азербайджана показал отличное шоу”.

ViaSat – Лучшая гонка по результатам голосования болельщиков

https://www.viasatsport.se/sport/motor/nyheter/vilken-ar-arets-grand-prix-i-f-1

Исполнительный директор BakuCityCircuit Ариф Рагимов прокомментировал хвалебные отзывы в адрес азербайджанского этапа: «Мы безмерно рады слышать, что подавляющему большинству болельщиков понравился 2017 Гран-при Азербайджана. Я благодарю нашу целеустремленную команду Baku City Circuit, чьи усилия и усердная работа позволили нам организовать такую зрелищную гонку в 2017 году.

Вторая гонка в Баку действительно показала, что бакинская трасса способна показать захватывающую гонку, которую мы обещали болельщикам. Не припоминаю, чтобы за последние годы была иная гонка с такой драмой и борьбой на трассе как в Баку. Наряду с лучшей гонкой 2017 года мы представили болельщикам незабываемую развлекательную программу и в итоге, стали свидетелями существенного роста посещаемости гоночного уик-энда в этом году – как со стороны местных болельщиков, так и из-за рубежа.

Мы уверены, что гоночный уик-энд Гран-при Азербайджана в 2018 году будет еще более увлекательным и полным незабываемых моментов как на трассе, так и вне ее. Приглашаю всех болельщиков Формулы 1 посетить наш прекрасный город и увидеть гонку в апреле следующего года, на которой Вас ждет много сюрпризов. До встречи в Баку в 2018 году!».