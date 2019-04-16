2000 сотрудников компании «Газпром Армения» попадут под сокращение - СМИ

Как известно, цена на газ, импортируемый в Армению, выросла с 1 января, но граждане Армении не чувствуют на себе это подорожание, заранее было объявлено, цена на газ не подорожает в 2019 году, но это будет иметь другие последствия, пишет армянская газета «Паст».

«Газпром Армения» уже заявляла, что «в связи с изменением цены на природный газ, поставляемый в Армению, в настоящее время ведутся рабочие обсуждения по комплексным вопросам, в том числе, рассматривая сокращение расходов системы, о пересмотре численности работников и сокращении штата». Это заявление дало основание для сброса разных показателей.

По сведениям газеты «Паст», на самом деле речь идет о порядке 2000 сотрудников. Выходит, что, несмотря на то, что цена на газ для граждан Армении не выросла, однако, 2000 граждан Армении, фактически, могут лишиться средств к существованию», - пишет газета.

А.А.