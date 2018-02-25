2 года без Ильхамы Гулиевой: лучшие песни в исполнении народной артистки – ФОТО - ВИДЕО

25 февраля 2016 года ушла из жизни народная артистка Азербайджана и Дагестана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» Ильхама Гулиева.

Ильхама Гулиева родилась 17 августа 1943 года в городе Баку, она - дочь народной артистки Тукезбан Исмайловой. С 1965 по 1970 гг. была солисткой эстрадного оркестра Азгостелерадио, с 1970 по 1980 гг. - солисткой Азербайджанской государственной филармонии. С 1980 года - солистка объединения «Азконцерт».

В репертуаре Ильхамы Гулиевой были песни как азербайджанских композиторов - Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Эльзы Ибрагимовой, Фаика Суджатдинова, - так и зарубежных. Певица побывала с гастролями во многих зарубежных странах - Великобритании, Испании, Дании, Турции, Германии, России и т.д.

Причинами смерти певицы стали гипертрофированная сердечная недостаточность и нарушение кровообращения вследствие гипертонии и ишемической болезни сердца.

В последние годы жизни имя И.Гулиевой все чаще появлялось в скандальной хронике. Артистка практически не радовала слушателей новыми композициями, но хочется верить, что все поклонники ее таланта, который не подлежит обсуждению, запомнят народную артистку именно по творческой деятельности, которая была яркой и насыщенной.

В последние годы жизни имя И.Гулиевой все чаще появлялось в скандальной хронике. Артистка практически не радовала слушателей новыми композициями, но хочется верить, что все поклонники ее таланта, который не подлежит обсуждению, запомнят народную артистку именно по творческой деятельности, которая была яркой и насыщенной.

Ильхама Гулиева оставила свой неповторимый след в истории азербайджанской музыки советского и современного периодов - представляем читателям 1news.az лучшие песни в ее исполнении.

Ф.В.