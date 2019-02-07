1993: Неизвестное захоронение жертв сталинских репрессий

В последнее время внимание общественности было сосредоточено на идентификации останков выдающегося азербайджанского поэта Микаила Мушфига, казненного в 1938 году.

По специальному распоряжению Президента Азербайджана была создана рабочая группа для обнаружения останков поэта. В состав комиссии входят представители НАНА, министерств здравоохранения, культуры и других государственных структур. Бесспорно, этот вопрос скоро будет прояснен.

Однако периодически всплывает на поверхность проблема захоронений (в частности, вблизи села Пута, на острове Большая Зира и в других местах) жертв массовых репрессий. Примечательно, что в первые годы нашей независимости этот вопрос актуализировался в рамках восстановления нашей исторической памяти и пересмотра истории. Причиной этому послужило обнаружение в 1993 году на военном полигоне близ поселка Пиркюшкюль массового захоронения человеческих останков.

Наш собеседник – заведующий отделом по связям с общественностью Института археологии и этнографии НАНА, археолог Парвиз Гасымов, бывший в то время участником исследовательских работ на массовом захоронении.

- Расскажите, пожалуйста, как обнаружилось массовое захоронение?

- Абсолютно случайно. Еще со времен Советского Союза эта территория относилась к полигону, где проводились военные учения. С первых дней нашей независимости воинская часть и полигон перешли в подчинение Министерства обороны. Военнослужащие Национальной армии, в основном солдаты, при выкапывании траншеи во время очередных военных учений наткнулись на ямы с большим количеством человеческих скелетов. Возникла версия, что это останки людей, убитых советскими войсками, напавшими на Баку 20 января 1990 года. В то время ходили слухи, что советские солдаты тайно вывозили из города тела убитых людей и хоронили близ Баку.

- Кто принимал непосредственное участие в исследовании Пиркюшкюльского захоронения?

- При военной прокуратуре города Баку была создана межведомственная комиссия, в которой были представлены сотрудники военной прокуратуры, криминалисты, а также группа сотрудников Института археологии и этнографии НАНА во главе с ныне покойным профессором, доктором исторических наук, археологом Рашидом Геюшевым. В эту группу входили также нынешний сотрудник Археологического музея в Ичеришехер Джейхун Измайлов, специалист по фото- и видеосъемке Эльчин Гасанов и я, в то время молодой аспирант.

- Когда начались раскопки?

- В конце октября 1993 года мы поехали на территорию для ознакомления. Военнослужащими были выкопаны 3 коллективных захоронения - «братские могилы». С точки зрения археолога раскопки были «непрофессиональными». В верхнем слое человеческие кости были в совершенно перемешанном виде. После осмотра состоялся обмен мнениями с сотрудниками военной прокуратуры. Детально были обсуждены планирование раскопок, материально-техническое обеспечение исследований, охрана территории и другие вопросы.

Раскопки начались в ноябре 1993 года. Каждое утро по будням мы приезжали на место исследования на специально выделенном нам, археологам, транспорте. Там с нашим участием и под нашим руководством с помощью специально выделенных военнослужащих, в основном солдат, мы вели раскопки. К вечеру новые находки письменно отмечались, исследованные углубления консервировались. При неблагоприятных погодных условиях и в других случаях мы не работали, заранее уведомив военных.

- Что выявили раскопки?

- Сначала расскажу о местности. Район состоял из больших и маленьких холмов без растительности. Представьте себе, большой холм и у его подошвы вдоль прямой на расстоянии 5-6 шагов друг от друга цепь углублений с массовыми захоронениями. В каждом углублении 4-8 скелетов. Мы обнаружили более 20 таких ям и провели археологические раскопки. Если я не ошибаюсь, были найдены останки более 200 человек, в основном мужчин разного возраста.

- Более 200? Это же массовая резня?

- Это число, найденное только в период исследования. По нашему мнению, там есть еще «братские могилы», как в районе раскопок, так и за его пределами. Еще с первого дня визуального наблюдения, а затем на основе результатов раскопок мы исключили версию о том, что останки принадлежат гражданскому населению, расстрелянному 20 января. В течение 3 лет – с 1990 по 1993 год – человеческие останки не могли настолько оскелетиться, тем более одежда и обувь не могли так сильно разложиться. Мы также отбросили версию, что «братские захоронения» связаны с массовыми убийствами азербайджанского населения в результате оккупации Красной Армии в марте 1918 и 1920 годов. Единственной версией осталась сталинская эпоха советской истории. Первые находки подтвердили эту версию.

- Я хотел бы попросить Вас с этого момента поподробнее... Какие факты подтвердили эту версию?

- Прежде всего, обнаружение металлических денег, советских копеек 30-х. Вероятно, жертвы прятали копейки в нижнем белье или обуви. Также изготовленные вручную вилки и ложки, остатки одежды и обуви и т.д. – все это было характерно для лагерных заключенных.

По позам скелетов, в каждой яме трупы были сложены по принципу штабеля два на два, в нижний первый ряд укладывались три тела. Именно этот факт позволил предположить, что похороненные были жертвами НКВД. Эта структура при совершении массовой бойни использовала подобный метод захоронения. Такой «почерк» не был характерен для российской царской армии, которая в 1915-1917 годах совершила массовые убийства мусульманского населения в Анадолу и Иране. Эти военные отряды, чиня в Азербайджане мартовский геноцид уже под флагом большевиков-дашнаков, тела или расчлененные части безоружного азербайджанского населения, преимущественно крестьянских мужчин, женщин и детей, либо не забирали с места преступления, либо бросали в большие колодцы в хаотическом порядке. Это отмечено в Губе в братской могиле на побережье Гудьялчая. Добавлю, что эти воинские отряды, набравшиеся опыта в массовом убийстве безоружного мусульманского населения, позже были использованы для массового убийства населения в Центральной Азии.

Мы представили несколько черепов на исследование ныне покойному антропологу Рабийе Гасымовой. Она провела измерения и ясно определила, что останки не принадлежат региону Южного Кавказа, а имеют характерные черты для расовых типов Восточной Европы. Р.Гасымова определила среди останков череп с монголоидными чертами, но и он не относился к антропологии населения Южного Кавказа. Таким образом, захороненные не были местными, а принадлежали к разным народам. Возрастное разнообразие (от юных до стариков с зубным протезом), отсутствие деталей, характерных для военной формы, опровергали версию о военнослужащих советской армии или военнопленных вермахта. Возникла мимолетная версия, что жертвами была группа депортированных советских граждан. Но эта версия не выдерживала критики. В России, в основном, депортировались семьи, в частности женщины, старики, дети. В обследованных массовых захоронениях не было замечено останков, соответствующих этой половой и возрастной категории.

- Возможно, что захороненные в массовых могилах мужчины принадлежат к славянским народам?

- Может быть. Империя была многонациональной, состав карающих отрядов и караемых состоял из представителей одних и тех же народов. Однако ни антропометрические измерения, ни даже современные генетические исследования не могут определить этническую и языковую принадлежность человека по останкам. Такого рода исследования могут определить принадлежность останков определенной популяции в определенном регионе в определенный период времени. Носители схожего антропологического типа, живущие в одном регионе, могут говорить на разных языках и принадлежать к разным народам. Или, наоборот, в составе одного народа могут быть люди разных антропологических типов и различных гаплогрупп.

- Причины смерти...

- Вот, мы подошли к блоку вопросов, которые до сих пор не прояснены.

- Что это за блок вопросов без ответов?

- Прежде всего, датирование. Мы определили хронологические рамки. Это была сталинская эпоха, точнее, после 30-х годов... Но точная дата? Образцы останков людей, живших в ХХ веке, не пригодны для радиоуглеродного анализа. Для этого анализа верхний показатель хронологической рамки должен принадлежать как минимум к XVIII веку. Даже если не считаться с этим, в начале 1990-х годов у нас не было возможности провести подобные разнообразные анализы.

Второй вопрос – письменная фиксация. Ведь у НКВД должны были быть информация, протоколы и отчеты об этих событиях, причинах смерти и списках жертв. Параллельно с нашими раскопками работники военной прокуратуры также проводили расследование. Но тогда было запрещено на территории России работать в архивах бывшего КГБ. Если бы эта информация была предоставлена в свободное пользование в архивах бывшего КГБ, работа наших военных следователей сильно облегчилась бы.

Мы только в одной «братской могиле» точно установили признаки насильственной смерти. На лбу, висках и затылке нескольких черепов имелись отверстия, а на противоположной части – характерные разломы. Видимо, огонь был открыт из пистолета с близкого расстояния. Однако на большинстве найденных и обследованных останков таких признаков не было. Подчеркну, что явных признаков не было на черепах. Возможно, что убитых насильственным путем было много. Одним словом, «братские могилы» не принадлежали одному времени, у каждого коллективного захоронения была своя «дата». По нашему мнению, массовая гибель и погребения длились несколько месяцев.

- Возможно ли, что они умерли от инфекционных заболеваний?

- Исключено. Ответ на этот вопрос военные юристы получили еще до раскопок. Места массового захоронения умерших от инфекционных заболеваний людей, в том числе заключенных, даже в сталинскую эпоху особо регистрировались эпидемиологическими службами. К тому же в тот период жертв эпидемий не хоронили, а кремировали.

- К каким результатам привели ваши исследования и расследование военных следователей?

- Должен сказать, что мы не ограничивали наши исследования только археологическими раскопками. Наша группа собирала информацию у историков, исследователей сталинского периода и даже этнографов. В целом, результат по этим захоронениям был следующим: с вступления СССР во Вторую мировую войну, по мере оккупации европейской части «страны Советов», наряду с вытеснением на востоке населения и промышленных предприятий, также перемещали заключенных военных лагерей. Во избежание «пробок» на астраханском железнодорожном узле из-за таких грандиозных перемещений часть эшелонов, полных заключенными, отправляли в Баку. В Баку некоторых из них на паромах переправляли в Среднюю Азию, а другую часть оставляли здесь для тяжелой работы.

Начиная с конца 1941 года, на Абшероне рыли десятки многокилометровых траншейных туннелей, чтобы помешать движению немецких танков. Для этой цели были использованы «трудотряды» из местных мирных жителей. Естественно, результат труда «добровольных» гражданских лиц уступал показателям использования сил заключенных. Поэтому использовался рабский труд заключенных. Учитывая, что в сталинскую эпоху жизнь простых гражданских лиц не стоила и гроша, нет смысла даже говорить об условиях содержания, питании заключенных, привезенных в окрестности Баку в военное время. Поэтому основными причинами массовой гибели среди них были голод и слабость.

- Как можно объяснить насильственные смерти?

- Скажем так, среди заключенных время от времени возникали «мятежники», и их расстреливали для устрашения остальных. Была информация. По воспоминаниям пожилых свидетелей, в Баладжары заключенных доставляли на тяжелую работу непосредственно из «сталыпинок» и грузовых вагонов. То есть из-за отсутствия надлежащих мест содержания этапированных заключенных содержали под стражей в вагонах непосредственно на станции. Согласно этим источникам, несколько раз на ветвях железнодорожной станции можно было увидеть непроходимые ограждения, установленные военными силами, и раздавались звуки выстрелов. Из-за отсутствия нормальной еды и воды тяжелая работа, конечно же, приводила к восстаниям заключенных.

- Это ужасающее историческое событие... Очень интересно, что в начале 90-х годов открытие этого массового захоронения имело лишь краткосрочный резонанс.

- Наше поколение хорошо помнит 1993 год. В стране был политический хаос, а главное, армянские захватчики оккупировали азербайджанские земли, волны сотен беженцев, враждебное отношение к нам ельцинской России. У стран бывшего СССР была своя трагедия. Кого в тот период могло заинтересовать обнаружение массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Пиркюшкюле в Азербайджане?

- Какова дальнейшая судьба захоронений?

- По окончании исследований все останки были преданы земле за пределами воинской части у подножия холма возле Шамахинского шоссе. Кажется, был установлен небольшой памятник. Несомненно, этот эпизод ждет более тщательного расследования. Было бы хорошо, если бы на территории республики были уточнены места захоронений после массовых убийств советского времени. Они должны быть зафиксированы, имена жертв должны быть установлены и правда о трагической гибели этих людей должна быть сообщена обществу. Иными словами, независимо от их национальности, были ли они невинными жертвами репрессий или преступниками, они стали жертвами самого жестокого режима в истории и не заслуживали такой ужасной смерти.

- Спасибо за интересное интервью!

Интервью подготовил сотрудник Института археологии и этнографии НАНА Ариф Гафаров

На фотографии:

В центре в форме офицера Рашид Геюшов, справа от него Парвиз Гасымов, слева – Джейхун Измайлов вместе с охраняющими территорию раскопок дежурными солдатами.